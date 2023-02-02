انت الان تتابع خبر بدون بوتكس.. حضري أرخص الوصفات السحرية الطبيعية للتخلص من التجاعيد والحصول على بشرة نضرة بسرعة البرق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر التجاعيد جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ولكن يمكن أن تتفاقم بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث وخيارات نمط الحياة السيئة. في حين أن هناك العديد من العلاجات التجميلية المتاحة لتقليل ظهور التجاعيد.

هناك أيضًا العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها في هذا المقال سوف نستكشف أقوى الوصفات الطبيعية لازالة التجاعيد.

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أقوى الوصفات الطبيعية للتخلص من التجاعيد.

* جل الصبار:

يعرف جل الصبار بخصائصه في علاج البشرة. يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. ضعي طبقة رقيقة من جل الصبار على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء. كرر هذه العملية كل يوم لرؤية أفضل النتائج.

*ماسك الأفوكادو والعسل:

لا شك أن الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على البشرة ناعمة وسلسة وخالية من التجاعيد. يحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة وترطيب البشرة. لعمل هذا القناع ، ببساطة اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة وامزجيها مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

*زيت جوز الهند:

يعد زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا ممتازًا يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد. قم ببساطة بتدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند على وجهك ورقبتك ومنطقة الصدر كل ليلة قبل النوم. تساعد مضادات الأكسدة الطبيعية والأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها.

ماسك سحري للتخلص من التجاعيد

*ماسك بياض البيض وعصير الليمون:

عصير الليمون غني بفيتامين سي الضروري لإنتاج الكولاجين وصحة الجلد. يحتوي بياض البيض على البروتين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في شد الجلد وثباته. لعمل هذا القناع ، ما عليك سوى خلط عصير نصف ليمونة مع بياض بيضة واحدة. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

* ماسك البابايا والعسل:

البابايا غنية بالأنزيمات التي يمكن أن تساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة وتعزيز تجدد خلايا الجلد. يحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة وترطيب البشرة. لصنع هذا القناع ، ببساطة اهرس ثمرة ثمرة ناضجة وامزجها مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.