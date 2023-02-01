انت الان تتابع خبر هذا النوع الشائع من التوابل يعالج العجز عند الرجال بسرعة البرق ويقضي على الخلايا السرطانية.. لحياة زوجية أفضل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد الهيل الأسود، أحد أنواع التوابل الشائعة الاستخدام الدول الآسيوية، وخاصة الهند، وتنحدر هذه النبتة من العائلة الزنجبيلية. وتختلف نكهتها عن نكهة الهيل الأخضر، إذ يتمتع الهيل الأخير بنكهة تميل للحلاوة مقارنة بنظيره الأسود الذي يتمتع بطعم لاذع وحار، وفقا لـ "ويب طب".

*فوائد الهيل الأسود:

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ـ تحسين صحة القلب:

الهيل بأنواعه يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ وتعزيز صحة القلب، ويتفوق الهيل الأسود قليلًا على الهيل الأخضر في فوائده المحتملة للقلب.

ـ تحسين مظهر البشرة:

كما يساعد الهيل الأسود على تحفيز الجسم للتخلص من السموم، مما قد ينعكس إيجابًا على جمال البشرة مؤديًّا لزيادة نقائها وتحسين مظهرها.

تخفيف حدة الأعراض المرافقة لأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، والتخلص من المسببات التي أدت للإصابة بالمرض في المقام الأول.

ـ تقوية جهاز المناعة:

وتحسين قدرته على الوقاية من الأمراض المختلفة. تحسين صحة الجهاز الهضمي عمومًا، وذلك بسبب قدرة الهيل الأسود المحتملة على تعزيز إنتاج العصارات الهاضمة، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية الهامة من الطعام.

ـ تحسين صحة ووظائف الكبد:

كذلك، تثبيط نمو بعض أنواع الفطريات والبكتيريا المسببة للأمراض. تحسين صحة الفم والأسنان، بسبب قدرة الهيل الأسود المحتملة على تثبيط نشاط بعض أنواع البكتيريا والجراثيم المسببة لتسوس الأسنان.

ـ فوائد الهيل بأنواعه المختلفة:

إلى جانب تنظيم مستويات سكر الدم، وذلك بسبب احتواء الهيل على نسب جيدة من الألياف الغذائية التي قد تؤثر بشكل إيجابي على سكر الدم.

​​ـ القضاء على الخلايا السرطانية:

حيث أظهرت إحدى الدراسات أن للهيل قدرة محتملة على تقليل حجم الأورام السرطانية في بعض أنواع السرطانات، مثل: سرطان الجلد.

تخفيف حدة بعض الاضطرابات والمشكلات الجنسية التي قد تصيب الرجال مثل: القذف المبكر، والعجز الجنسي. تحسين الصحة النفسية. تخفيف حدة بعض الاضطرابات النفسية، مثل: الاكتئاب. فوائد أخرى، مثل: علاج الغثيان والتقيؤ، وتخفيف التهاب الحلق، وخسارة الوزن الزائد، والتخلص من الحازوقة.