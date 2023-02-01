انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف عن الأشياء التي تسبب لك وسواس قهري وقلق زائد عبر ما تراه أولا في الصورة .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هذا الاختبار في الصورة يمكنه ان يكشف ان عن الأشياء التي تجعلك في حالة شك فضيع وقلق طول الوقت عبر ما تراه اولا في صورة الخداع البصري هذه.

فهل انت تقلق كثيرا حين يتعلق الأمر بالنظافة أم عندما تقوم بالمهمات ويتم الزامك فيها اكتشف ذلك عبر صورة اختبار الشخصية هذه وما تراه اولا فيها

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1 الاعشاب والزهور

اذا تمت رؤية الاعشاب والزهور عند النظر الى الرسم فهذا يعني انه يتم عادة الشعور بالقلق عندما يتعلق الامر بنظافة المقتنيات الشخصية مثل الحقيبة والنظارات وعلبة المكياج والاكسسوارات وعلاقة المفاتيح والاقلام وغيرها. وهذا ما يمكن ان يسبب الشعور الدائم بالتوتر. ومن الممكن ان يؤثر بطريقة سلبية على العلاقة مع الاشخاص الآخرين. كما انه قد يؤدي الى فرض بعض القواعد على كل من يعيش او يعمل في المحيط. كذلك تدل رؤية الاعشاب والزهور على عدم تقبل استخدام اي شخص آخر لتلك المقتنيات والتعبير عن ذلك بصراحة من دون مراعاة مشاعر الآخرين او ضرورات ومتطلبات التعامل اللائق معهم.

2 الفراشتان

قد تتم رؤية الفراشتين اولاً عند النظر الى الرسم. وهذا يكشف ان الوسواس القهري يشمل في هذه الحالة الرغبة الدائمة في اداء المهمات من دون مساعدة الآخرين. ويعني ايضاً عدم الثقة الا بالقدرات الذاتية وعدم القدرة على التفاعل مع الاشخاص بطريقة طبيعية. وهو ما يمكن ان يؤدي غالباً الى الوحدة والى عدم الانسجام مع المجتمع. ويدل هذا ايضاً على الخوف مما يخفيه هؤلاء من مشاعر والتفكير بذلك اضافة الى الحرص على اعتماد مظهر خال من الاخطاء والقيام بتصرفات لا تشوبها شائبة وهو امر يبدو مستحيلاً في غالب الاحيان. كذلك تشير رؤية الفراشتين الى الحرص على تتبع تفاصيل حياة أولئك الاشخاص والسعي الى تقليد بعضهم والحصول على ما لديهم من مميزات في مجالات الحياة المختلفة.

3 وجه المرأة

في اختبار الشخصية هذا يمكن ايضاً رؤية وجه المرأة من النظرة الاولى. وهذا يدل على المعاناة من نوع مألوف من الوسواس القهري وهو الشعور بالقلق عند المعاناة من وعكة صحية اياً تكن درجة شدتها. كما يعني الحرص على متابعة كل ما ينشر من معلومات عن الامراض ووظائف الجسم والعوامل الخارجية والداخلية التي يمكن ان تؤثر عليها. ويدل على انه يتم الذهاب الى الطبيب فور الشعور بألم ما من دون انتظار تبيان حقيقة هذا الالم. وهو ما يمكن ان يحد من القيام بالنشاطات الاجتماعية المختلفة خوفاً من التقاط الجراثيم والفيروسات والعدوات. كما يمكن ان يمنع القدرة على اداء الوظائف الاجتماعية المرتبطة بالعمل والعائلة بالطريقة الصحيحة وبشكل طبيعي. ومن اجل التخلص من اشكال الوسواس المختلفة التي تظهر من خلال اختبار الشخصية هذا يمكن الاعتماد على القدرات الذاتية او اللجوء الى استشارة اصحاب الاختصاص مثل الاطباء النفسيين.