انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل أنت مميزة وسريعة البديهة أم فكاهية وحساسة عبر ما ترينه أولا في صورة الخداع البصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان اختصاصيوا علم النفس ومحللي السلوك يتمكنون كن اكتشاف امراضهم وما يفكّر به الأشخاص عبر حركات يقومون بها بطرق عفوية ومن دون أن ينتبهو.

ومن هذه الحركات هي حركة الوجه واليدين والرأس، كما يقومون أيضاً اللجوء لنفس عذه الغاية عبر بعض الرسوم الخادعة للنظر والتي تساعد على تفسير الأسباب التي تدفع أولئك الأشخاص إلى التصرف بطريقة أو بأخرى.

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وفي المقابل بالإمكان لهؤلاء أيضاً التعرف صفات شخصياتهم بشكل أفضل من خلال تحديد أول ما يرونه في هذا الرسم

الشجرة والطيور

إذا رأيت فور نظرك إلى هذا الرسم شجرة مع عشّ في داخلها و3 طيور إلى جانبها، فهذا يدل على أنّك تتمتعين بسرعة البديهة وحسّ الفكاهة. وهكذا يمكنك الإجابة على أيّ سؤال والتعامل مع أي موقف بطريقة صحيحة وبلحظات قليلة ومن دون التفكير مطولاً. كما يعني هذا أنّك تحبين أحياناً أن تتفلتي من الأنظمة والقواعد وأن تستمتعي بأيامك بعيداً عن الروتين اليومي.

لذا تخططين بين الحين والآخر للقيام بنشاطات عائلية وتسعين إلى إضافة بعض التفاصيل البسيطة إلى حياتك اليومية لتشعري بالتغيير. ولهذه الغاية تحضرين مثلاً عشاء مميزاً أو تهتمين بمظهرك أو تفاجئين أفراد عائلتك بالهدايا من دون مناسبة تستدعي ذلك.

2 وجه الفتاة

في حال رأيت وجه الفتاة أولاً عند نظرك إلى هذه الصورة، فهذا يكشف أنّك حساسة جداً وأنك تعيرين تصرفات الآخرين الكثير من الاهتمام. كما يشير إلى أنّك تحكمين على نفسك وعلى عملك من خلال نظرة هؤلاء. فأنت تفتقرين إلى الثقة بنفسك وهذا ما يمنعك من تحقيق التقدم في الكثير من مجالات حياتك. كذلك يدل هذا على أنّك تحتاجين دائماً إلى أن توجه إليك كلمات الثناء والمديح لكي تشعري بأنّ لوجودك أهمية بالنسبة إلى محيطك. كما أنّك ترفضين أن تقابلي الأذى أو الإساءة بطريقة مماثلة وتفضلين أن تتعاملي مع الآخرين دائماً بأفضل الطرق. فهذا يُشعرك دائماً بالارتياح. كذلك تعني رؤيتك لوجه الفتاة أنّك تتسمين بأنوثة بالغة تجعلك موضع جذب للكثير من الأشخاص. وهذا يسعدك وإن بشكل موقت.