انت الان تتابع خبر أفضل طريقة لتحضير خبز التورتيلا في المنزل بمكونات غير مكلفة لعمل السندوتشات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من النساء يبحثن عن أسهل الطرق لتحضير خبز التورتيلا، حيث أنه من أنواع الخبز التي لا تستغني عنه أي ربة منزل وذلك لتوفير تكلفة شراء الرغيف من الخارج والغير صعية

وبالرغم من سرعة وسهولة عمله الا أن الكثيرات لا تستطيع اعداده بالمنزل بطريقة لذيذة، ولذلك قررنا أن نقدم لكم اليوم افضل الخطوات لاعداده.

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طريقة عمل خبز التورتيلا

مقادير عمل خبز التورتيلا

أربع أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

طريقة عمل خبز التورتيلا خطوة بخطوة

من الممكن أن تقومي بعمل خبز التورتيلا في المنزل بكل سهولة، ففي البداية يجب أن تقومي بإضافة الملح والسكر والبيكنج باودر إلى الدقيق وتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي بإضافة له الزيت بالتدريج مع تقليب المكونات جيدًا حتى تمتزج مع بعضها تمامًا، ثم قومي بإضافة الحليب بالتدريج مع العجن المستمر لحين الحصول على عجينة ناعمة وطرية ولا تلتصق باليد، ثم قومي بتغطيتها وتركها جانبًا حتى ترتاح.

طريقة عمل خبز التورتيلا

يجب الآن أن تقومي بتقسيم العجين إلى كور متساويةن ثم قومي بتغطيتها مرة أخرى حتى ترتاح من جديد، ثم قومي بعدها بفردها على شكل دائرة بسمك رفيع جدًا على سطح ناعم مرشوش بالقليل من الدقيق، ثم استمري في تكرار نفس الخطوات لحين الانتهاء من العجين بالكامل، ثم قومي برفع مقلاة غير لاصقة على النار ووضع بها الخبز حتى يحصل من أسفل على اللون الذهبي، ثم قومي بقلبه على الوجه الآخر حتى يكتمل نضجه، ثم قومي بإخراجه وتغطيته على الفور لحين الانتهاء من الكمية بالكامل.