انت الان تتابع خبر أقوى الوصفات لعلاج وترطيب تشقق القدمين واليدين بمكونات طبيعية ستجعل البشرة ناعمة كالحرير من اول استعمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اغلب النساء يعانون من جفاف بعض الاعضاء في فصل الشتاء نتيجة للبرد وقلة السوائل ، ومن أكثر الاعضاء التي تجف وتسبب مشاكل للنساء هي القدم.

وفي هذه السطور سوف نعرض لكم افضل طريقة لتنعيم وتقشير القدم وترطيبها بمكونات منزلية غير مكلفة ودون جهد وبنتيجة فورية

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وصفة طبيعية لعلاج تشقق القدمين واليدين بالفازلين

من أقوى وأضمن الوصفات التي تقضي تماما على تشقق القدمين و تنعيم الكعبين واليدين، والطريقة هي:

أولا نقوم بغسل اليدين والقدمين بالماء ثم نجفف البشرة.

بعد ذلك نأتي بالفازلين ونقوم بتوزيعه على القدمين واليدين.

ثم نقوم بتدليكها بشكل دائري لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم نقوم بلف القدمين بورق استرتش أو كيس بلاستيك، ثم نرتدي الشراب.

نترك القدمين هكذا أطول فترة ممكنة واقل مدة ساعة، من اول استخدام ستلاحظين الفرق والنعومة.

وصفة طبيعية لعلاج تشقق القدمين واليدين بالفازلين

من أكثر المشكلات التي تعاني منها البشرة هو الجفاف الذي يؤدي إلى حدوث حكة واحمرار وتشقق، وسنقدم لكم وصفة زيت الزيتون للتخلص من هذه المشكلة، مكونات الوصفة هي:

3 ملاعق كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة استخدام زيت الزيتون لتشقق القدمين

سنوضح لكم طريقة استخدام وصفة زيت الزيوت وهي:

نقوم بوضع السكر وزيت الزيتون في وعاء ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نقوم بدلك القدمين واليدين بحركة دائرية بالخليط لمدة 5 دقائق، وستحصلين على نتيجة فورية.

هذا الخليط يساعد على تقشير طبقة الخلايا الميتة وذلك يقلل من حدوث تشققات.

عصير البطاطس للتخلص من تشقق القدمين واليدين

من المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض وتفتيح وتقشير البشرة هو عصير البطاطس، كل ما عليكي هو فرم حبة صغيرة من البطاطس ونقوم بتصفية البطاطس ثم نقوم بتدليك القدمين واليدين بحركة دائرية بعصير البطاطس سوف يساعد على التخلص من الجلد الميت.

التخلص من تشقق القدمين واليدين بالجرسلين

من المكونات التي تنهي تماما من وجور تشققك القدمين واليدين بشكل فوري وسريع جداً هو الجرسلين وذلك بسبب المكونات التي يتكون منها، وهو متوفر في جميع المنازل او الصيدليات، فكل ما عليكي هو توزيع القليل من الجرسلين على القدمين واليدين ودلكهم بشكل دائري يوميا قبل النوم ونتركهم دون غسل أطول فترة ممكنة ستلاحظين الفرق