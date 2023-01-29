انت الان تتابع خبر وداعا لفشل الكيك.. طريقة ناجحة جدا لعمل الكيكة العادية الهشة بمكونات اقتصادية في المنزل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر صنع كيكة عادية عملية بسيطة يمكن أن يقوم بها أي شخص لديه مهارات الخبز الأساسية.

باتباع هذه الخطوات البسيطة سيساعدك على صنع كعكة لذيذة وجميلة ومثالية لأي مناسبة، تذكر أن تتدرب وتكون مبدعًا في المكونات والديكورات الخاصة بك، تظل الكيك مفضلة بلا منازع بين الأطفال والكبار على حد سواء جعلها عملية بسيطة ومباشرة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد.

27891116

بالإضافة إلى ذلك، فإن صنعه في المنزل يعتبر أكثر أمانًا من شراء الكيك الجاهز كما أنه يوفر ميزة إضافية تتمثل في كونه قابلاً للتخصيص – يمكنك بسهولة اختيار النكهات الخاصة بك.

*مكونات الكيك العادي:

ـ 2 كوب من الدقيق

ـ 1 كوب من السكر

ـ 3 ملاعق صغيرة من مسحوق بيكنج بودر

ـ 1 كوب من الحليب

ـ نصف كوب من الزيت.

*طريقة تحضير الكيك العادي:

ـ بمجرد حصولك على المكونات، يمكنك البدء في خلطها معًا. أضف 5 بيضات و 3 ملاعق صغيرة من الفانيليا لنكهة إضافية بمجرد خلط كل شيء معًا، اسكبي الخليط في صينية الكيك واخبزيه في الفرن حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا ويخرج عود أسنان نظيفًا اتركي الكيك يبرد قبل إضافة بعض الكريمة المخفوقة للتزيين استمتع بكعكتك العادية اللذيذة!

ـ بعد ذلك ، ستحتاج إلى جمع كل مكوناتك وقياسها. في وعاء للخلط ، اخلطي الدقيق والسكر. في وعاء منفصل ، اخفقي البيض وأضيفيه إلى خليط الدقيق. ثم أضيفي الزبدة المذابة والحليب إلى الخليط. اخلطي جميع المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا ويصبح الخليط ناعمًا.

ـ بمجرد أن يصبح الخليط جاهزًا ، اسكبه في قالب كعك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. تأكد من ملء المقلاة بالتساوي واضغط على المقلاة الموجودة على المنضدة لإزالة أي فقاعات هواء. ضع المقلاة في الفرن المسخن مسبقًا واخبزها للمدة الزمنية الموصى بها ، والتي ستختلف حسب حجم ونوع المقلاة التي تستخدمها. يجب إدخال عود أسنان في وسط الكعكة نظيفًا عندما تنتهي الكعكة من الخبز.

ـ أثناء خبز الكيك ، يمكنك تحضير الزينة. هناك العديد من أنواع الزينة المختلفة التي يمكنك صنعها ، مثل كريمة الزبدة أو الجبن الكريمي أو الشوكولاتة. لصنع كريمة الزبدة الأساسية ، ستحتاج إلى الزبدة والسكر البودرة وخلاصة الفانيليا والحليب. اخفقي الزبدة في وعاء الخلط ثم أضيفي السكر البودرة وخلاصة الفانيليا والحليب. امزج حتى تصبح ناعمة ودسمة.

ـ بمجرد أن تنضج الكيكة في الخبز ، أخرجها من الفرن واتركها تبرد لبضع دقائق ثم أخرجي الكيك من المقلاة وضعيه على رف سلكي ليبرد تمامًا بمجرد أن تبرد الكعكة ، يمكنك تجميدها بالصقيع الذي تريده يمكنك استخدام ملعقة لفرد الزينة بالتساوي على سطح الكيك وجوانبها.

ـ أخيرًا ، قم بتزيين كعكتك حسب الرغبة. يمكنك استخدام الفاكهة الطازجة أو الرشات أو رقائق الشوكولاتة لإضافة القليل من النكهة الإضافية والجاذبية المرئية. عندما تنتهي من التزيين ، تكون كعكتك جاهزة للتقديم.