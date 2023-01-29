انت الان تتابع خبر لتحضّري الفشار في المنزل كأنه جاهز وأفضل.. إليكِ هذه الأسرار التي لن يخبرك بها أحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر الفشار من الاكلات المحببة لدى الكبار والصغار.. وللحصول على الفشار اللذيذ الذي سيحبه أطفالك وجميع أفراد الأسرة سنقدم لك من خلال هذا المقال أسرار نجاح الفشار في المنزل.

- شراء وتخزين الذرة:

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توجد العديد من أنواع الفشار في السوق اسأل البائع عن النوع الذي يتم بيعه عادة في دور السينما والمتاجر الخارجية يجب تخزين الذرة بشكل صحيح لضمان ظهور حبات الفشار المقرمشة والناعمة.

وتأكد من تخزينها في المتجر في كيس سيليكون قابل للإغلاق او في حاوية محكمة الإغلاق في مكان جاف غير معرض للحرارة أو البرودة أو الرطوبة.

- بطهي الفشار بالطريقة الصحيحة:

إن القاعدة الدائمة لعمل الفشار هي استخدام كمية صغيرة من الزيت ، في وعاء ساخن جدًا غير لاصق ، وهذا في الواقع سر نجاح الفشار ، استخدم ملعقة كبيرة ونصف إلى ملعقتين كبيرتين من الزيت لكل كوب من الفشار اعتمادًا على حجم الكوب ، لا تضيف الكثير حتى يصبح الفشار طريًا تمامًا ولا يحتوي على حبيبات محترقة.

ويجب استخدام زيت الذرة أو زيت عباد الشمس وعند صنع الفشار ، فإنه يحتاج إلى درجة حرارة عالية حتى ينفجر دون حرق واستخدم زيت الزيتون أو الزبدة لأنها ليست مقاومة للحرارة ، لذا فإن أفضل مكونات الفشار هي زيت الذرة أو عباد الشمس أو زيت بذور العنب.

- ضبط درجة حرارة الموقد عند الطهي:

يجب أن يكون مرتفعًا ، ويكون الزيت والوعاء ساخنين جدًا عند وضع الفشار ، لذا غطوا الوعاء بإحكام ، ولا تتركوا المطبخ ، وارفعوا الغطاء بعد الانتهاء من الفشار.