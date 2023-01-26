انت الان تتابع خبر تبييض وتقشير اليدين في خمس دقائق بكريم سحري من النشا والفازلين لتبييض اليدين وتقشيرها بنتائج مبهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن كنت من الفتيات اللواتي يعانين من اسمرار اليدين فلا تقلقي من ذلك حيث أن هذه المشكلة من أكثر المشكلات الشائعة حيث تنشأ بسبب التعرض لأشعة الشمس والجفاف والعديد من الأسباب الأخرى ومن خلال هذا المقال سنقدم لك سيدتي طريقة مجربة ومضمونة لتقشير وتبييض اليدين في مدة قصيرة للغاية.

مكونات خلطة النشا والفازلين لتبييض اليدين :

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4 ملاعق من الفازلين.

2ملعقتين من النشا.

ربع ملعقة ماء ورد.

طريقة تحضير خلطة الفازلين والنشا لتبييض اليدين :

قومي بوضع الفازلين في حمام ماء مع التقليب حتي ينعم قوامه ، ثم قومي بااضافة النشا وقلبي حتى يختلط المزيج سويا ، ثم قومي بااضافة الليمون وماء الورد حتى يختلطا جيدا ، ثم قومي بوضع الخليط في معلب محكم الغلق لحفظ المزيج واستخدامه مرة اخرى بسهولة ، استخدميه على يديكي كل يوم قبل النوم ومع الوقت ستجدين لون يديكي يفتح تدريجيا من اول اسبوع ويديكي ناعمه ولامعة.