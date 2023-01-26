أقوي كرياتين وبروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن وتميزي بأجمل وأروع إطلالة بدون الذهاب لصالون العناية بالشعر

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رياض - احمد صلاح - تفضل النساء استخدام المكونات الطبيعية للعناية بالشعر فقد أثبتت التجارب فعاليتها وبدون أضرار بدلاً عن المواد الكيميائية التي تسبب العديد من الأضرار المستقبلية، لهذا أتينا لكن اليوم سيداتي بأقوى كرياتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه ليصبح كالحرير.

مكونات تحضير الكرياتين والبروتين الطبيعي :-

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خمسة ملاعق كبيرة من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

حبة واحدة من البيض.

طريقة التحضير :-

وتعد طريقتنا المميزة لعمل أفضل وأسهل كرياتين وبروتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه الطبيعية في المنزل بصورة سليمة، من أفضل الطرق المضمونة والصحية والتي تتمتع باحتوائها على الكثير من العناصر الطبيعية الضرورية والمغذية أيضا لصحة الشعر وفروة الرأس، والذي نقدمه لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها على طريقة أفضل مراكز التجميل والعناية بالشعر في العالم وكل ذلك نقدمه من خلال الخطوات الآتية:-

حضري وعاء مناسب وضعي به البيض مع زيت الخروع والمايونيز مع خفق هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك مشطي شعرك و ضعي هذه الخلطة في جميع فروة رأسك.

أتركي هذه الخلطة على رأسك لمدة 35 دقيقة، بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر جيداً ثم نقوم بتكرار هذه العملية مرتين في كل إسبوع.

ولذلك فإننا دائما ما ننصح على ضرورة تكرار طريقتنا المميزة لعمل أجمل وأفضل كرياتين وبروتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بشكل سليم وصحي.