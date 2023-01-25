انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل أنت بحاجة عاجلة للارتباط العاطفي أم أنك غير جاهز عبر الطريق الذي تفضل السير فيه بالصورة .. اكتشف خفاياك! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يمكنك عبر الاختبار التالي الكشف عن كدى حاجتك للارتباط العاطفي حيث ان كل طريق ستختاره لديه دلالاته وعلاماته وهذا ما يشير الى نقاط القوة التي تجعل خوض التجربة العاطفية اكثر سهولة.

كما بالإمكان لهذا الاختبار ان يكشف عن بعض نقاط الضعف التي يمكن ان تؤخر لك الارتباط والزواج ولكي تخوض هذا الاختبار، قم باختيار طريق بالارقام من 1 الى 6.

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الطريق رقم 1

يعني اختيار هذا الطريق التمتع بالطباع اللطيفة والحرص على البحث عن الامور الجميلة وعن الاحداث الايجابية. كما يشير الى السعي الدائم الى ايجاد مصدر للشعور بالامان والى الرغبة في الاعتماد على شخص موضع ثقة. ومن الصفات التي يكشفها هذا الخيار ايضاً، الهدوء والرزانة في التعامل مع الآخرين كما مع مختلف المواقف.

الطريق رقم 2

من الصفات التي يمكن ان يدل عليها اختيار الطريق رقم 2، حب المغامرة والبحث الدائم عن فرص لخوض تجارب جديدة. كما يشير هذا الى الشجاعة والى القدرة على المواجهة وخصوصاً في الاوقات الصعبة. ويعني الوفاء والثقة بالنفس والقدرة على التحدي والمواجهة. وهو ما يمكن ان يجعل الحياة العاطفية غير مملة.

الطريق رقم 3

في هذا الاختبار يدل اختيار الطريق الثالث على القدرة على التفكير العميق في المواقف. وهذا يعني التحلي بالطاقة اللازمة من اجل ايجاد الحلول للمشكلات المختلفة وخصوصاً المفاجئة منها. ومن الصفات التي يمكن التعرف عليها من خلال اختيار هذا الطريق ايضاً الهدوء وعدم التسرع والميل الى تفهم وجهات نظر الآخرين والاصغاء اليهم قبل الحكم عليهم.

الطريق رقم 4

من مميزات من يختار هذا الطريق التمتع بروح المرح والحرص على خوض التجارب الممتعة. ومنها ايضاً اظهار الشغف والحماس تجاه كل امر يتم القيام به. فالطريق المفتوح يدل على الحرص على تحديد الاهداف والسعي الى تحقيقها من دون الخوف من مواجهة المتاعب والمصاعب والحواجز.

الطريق رقم 5

من الممكن ان يتم اختيار الطريق رقم 5. وهذا يدل على التواضع والصدق وعدم الميل الى الغضب حتى في المواقف التي يمكن ان تؤدي الى ذلك. ومن دلالات هذا الاختيار الابتسام الدائم حتى في الاوقات الصعبة. وهو ما يجعل المصاعب تبدو اكثر سهولة بالنسبة الى الآخرين. ومن الصفات التي يشير اليها ايضاً عدم الاهتمام بالامور السطحية والميل الى فهم كل المواقف في العمق.

الطريقة رقم 6

الهدوء والتفكير العميق من ابرز الصفات التي يكشفها اختيار الطريق 6 في هذا الاختبار. ومنها ايضاً انتقاء العلاقات الاجتماعية بدقة والتحفظ وعدم المبالغة في كشف الاسرار امام الآخرين. كما انه يدل على الحاجة الدائمة الى الحماية والشعور بالاطمئنان والتفاؤل وخصوصاً اثناء التفكير بشأن المستقبل.