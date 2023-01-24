انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل بإمكانك ضبط مشاعرك أم أنك صريحة وتكرهين الكذب أم مترددة عبر : طريقة كلامك .. مفاجأة لمن يتكلمون بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتحدث كل شخص بطريقة مختلف فالبعض يعبر عن كل أفكاره بجملة واحده طويلة بينما البعض الآخر يرمي بعض الكلمات المتقطعة والعديد من الاساليب الأخرى واليوم سنخبركِ سيدتي عن صفات شخصيتك من خلال طريقة حديثك فتابعي معنا الأتي.

ماهي الطريقة التي تتحدثين بها غالباً ؟

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1- تتكلمين بهدوء :-

أياً يكن الموقف الذي تواجهينه فأنت تتكلمين بهدوء تام. ويدل هذا على أنّك دائمة السيطرة على الأمور. ويعني أنّك تتكتمين على كل ما يحدث في حياتك الخاصة. فأنت لا تشكين أمرك إلى الآخرين وإن كنت تشعرين بالضيق والانزعاج. ولهذا يعتقد الكثيرون أنّك لا تواجهين أي مشكلات في حياتك.

2- تقولين جملاً قصيرة :-

إذا كنت تتلفظين بجملة قصيرة وتسكتين قبل أن تبدئي جملة أخرى، فهذا يشير إلى أنّك تقدرين نفسك كثيراً وتتمتعين بالثقافة والعمق والكثير من الصفات المماثلة التي يحترمها الآخرون أيضاً. كما يشير هذا إلى أنّك عقلانية وقادرة على تفهم ظروف ومشاكل الأشخاص المحيطين بك وعلى احتوائها.

3- تتكلمين بطريقة متقطعة :-

إذا كانت جملك غير مترابطة، أي أنّك تعبرين عن أفكار عدة في جملة واحدة، فيكشف هذا أنك عصبية المزاج ومتسرعة في أخذ القرارات. كما يدل على أنّك ترتبكين كلما حدث تغيير، وإن كان بسيطاً في حياتك. ويعني أيضاً على أنّ احتمال معاناتك من الاكتئاب كبير جداً، فانتبهي وقاربي الأمور بطريقة أكثر هدوءًا وعقلانية مما تفعلين اليوم.

4- تقولين جملاً طويلة :-

في حال كانت جملك طويلة أثناء الكلام، فأنت صريحة ولا تحبين المواربة أو الخداع. كما أن الكذب هو أكثر ما يزعجك. ولهذا تبتعدين سريعاً عن الأشخاص الذين لا يتعاملون معك بصدق. كما أنّك موضوعية ولا تدافعين عن أي شخص أو قضية بتطرف أو انحياز. وهذا ما يجعلك تكتسبين احترام الجميع.