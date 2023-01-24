انت الان تتابع خبر اختبار يكشف هل لديك شخصية طيبة وقيادية أم أنت فضولي وعميق عبر شكل الريشة التي تفضلها .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هل ترغب بمعرفة الصفة الأبرز في شخصيتك والتي تشكل نوع اهتماماتك وطريقة تفكيرك بل والاكثر من ذلك حيث سيخبرك اختبار اليوم عن صفاتك الاجمل ونقاط ضعفك

فقط قم باختيار أحد الريشات الآتية ثم تابع التحليل لتكتشف من أنت .

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الريشة رقم 1- شخصية طيبة :-

أنت مساعد حقيقي ومستعد لتقديم كل شيء من أجل شخص آخر. أصدقاؤك يقدرونك كثيرًا ، لأن هناك عددًا قليلاً من الرفاق مثلك. أنت كريم وتجد بسهولة لغة مشتركة مع الأشخاص ، حتى مع من يصعب القيام بذلك. ومع ذلك ، قد تخذلك السذاجة أحيانًا – انظر إلى الأشخاص قبل الكشف عن أسرارك.

الريشة رقم 2- شخصية عميقة :-

شخص يقدر الفن والرقي والأشياء الصغيرة – هذا عنك. لديك خيال متطور جيدًا ، أنت عاطفي ، لكن يمكنك أن تكون باردًا جدًا تجاه بعض الأشخاص. أفضل وقت لك هو تناول فنجان من الشاي أو القهوة في المطبخ أو في مقهى مريح. يمكنك مساعدة الناس بسهولة ، لكنك نادرًا ما تسمح لأي شخص قريب منك.

الريشة رقم 3- مبدعة :-

الإبداع والخيال وحاسة التذوق – الأمر يتعلق بك! أنت تولد أفكارًا أثناء التنقل ، بغض النظر عن مجال النشاط. لكل مهمة ، حتى أصعب مهمة ، تحاول الاقتراب من الجانب الإبداعي ولا تبحث أبدًا عن طرق سهلة. ومع ذلك ، فإن هذا مصحوبًا بالكمالية ، وهو ما تطلبه من الآخرين أيضًا ، وقد يؤدي ذلك غالبًا إلى صراعات.

الريشة رقم 4- قيادية :-

أنت قائد حقيقي مكرس لعملك. أنت دائمًا انتقائي بشأن نفسك ومن حولك. أنت تحب التحكم في كل شيء ، فأنت تحقق هدفك دائمًا ، حتى لو كنت بحاجة إلى الذهاب “على رأسك”. أنت ترى تحديات المصير كمهمة جديدة تتعامل معها بنجاح. يتابعك الناس ، لكنك أنت نفسك لا تحب التكيف مع أي شخص. في بعض الأحيان تأتي سيطرتك من عدم الثقة في الناس ، فكر في الأمر.

الريشة رقم 5- فضولي :-

إذا اخترت هذا القلم ، فهذا يشير إلى أنك شخص فضولي للغاية ومهتم بكل شيء. تحب مجالات مختلفة جذريًا في الحياة: على سبيل المثال ، الرياضيات ودورة تصفيف الشعر. يمكنك بسهولة تغيير هواياتك واهتماماتك ، لأنك تعيش وفقًا لمبدأ أن كل شيء يستحق المحاولة. تحصل على درجة عالية من المعرفة الجديدة ، وتحب أن تكون شخصًا مثقفًا ، ولكن غالبًا ما تتعب من نفسك. خذ فترات راحة.