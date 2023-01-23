انت الان تتابع خبر كيفية صبغ الشعر طبيعيا بلون بني فاتح بدون حناء .. أقوى حيلة لاخفاء الشيب والشعر الأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بالإمكان صبغ الشعر بالكاكاو والنسكافيه بدون استعمال الحناء حيث ان الكثير من الأشخاص ينزعجون من رائحتها وكذلك من شكلها.

لذلك سوف نعرض لكم خلطة من مكونات طبيعية للقضاء على الشيب بسهولة، حيث تتكون اساسا من الكاكاو الذي يمكنه ان يضيف للشعر لون مثل الحناء

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خلط ملعقة من الكاكو مع 3 ملاعق من النشا على كوب ماء.

ثم وضعهم على نار هادئة والتقليب الجيدن مع إضافة ملعقة قرنفل والتقليب حتى تجانس المكونات جميعها.

ثم قومي برفعه من النار وعندما يبرد ضيفي له ملعقة زيت زيتون.

ثم قومي بفرد المكون على الشعر واتركيه 3 ساعات.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الدافء والشامبو.

وقومي بتكرار تلك العملية أسبوعيًا وستلاحظين تغيير لون الشعر للبني.

هل الكاكاو يغير لون الشعر؟

كثيرين جرب صبغة الشعر طبيعيا في البيت بمكونات مثل صبغ الشعر بالنسكافيه، وكذلك صبغة شعر بني بالحناء، حيث أن الحناء مفيدة جدا للشعر فتسبب نعومته وكثافته، وكذلك وجد أن الكاكو لصبغ الشيب حل سحري ومفيد، حيث يتم التخلص من الشعر الأبيض والحصول على صبغة بني طبيعية وهو اللون المفضل للكثير من النساء، لما يحتوي عليه الكاكو من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد الذي يفيد خصلات الشعر.

كيف احصل على لون بني شوكولاته؟

تستطيعين صبغ الشعر بالنسكافيه لون بني فاتح من خلال الاتي:

قومي بغلي القهوة ومزجها من زيت الزيتون واللوز.

بالاضافة إلى ملعقة عسل ابيض.

ثم التقليب الجيد للمكونات.

وبعد ذلك قومي بفرد الخليط على الشعر كاملا.

ثم اتركي الخليط مدة 3 ساعات.

وبعد ذلك قومي بغسل الشعر.

من جربت صبغة النسكافيه والكركم؟

كذلك لمن تريد صبغ الشعر بمكونات طبيعية عليكي تجربة وصفة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم والتي تظهر لكي نتيجة ممتازة، وذلك من استخدام 2 كوب ماء مع إضافة 2 ملعقة من الكركم والتقليب الجيد على النار، ثم غضافة 2 ملعقة نسكافيه، وبالتقليب الجيد للخصول على خليط متجانس، ثم قومي بفرده على الشعر وستلاحظي لون الشعر البني الرائع.