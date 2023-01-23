انت الان تتابع خبر طريقة مبهرة بدون فرن لعمل احلا فطائر بالخضار بمذاق لذيذ لم يسبق لها مثيل .. فاجئي عائلتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أن كنت تبحثين عن التغيير لكسر ملل الوجبات الاعتيادية ففطائر الجبنة بالخضار هي ما تبحثين عنه إذا تعد وجبة عشاء أو فطور متكاملة برفقة اكواب من الشاي الساخن أو الحليب والان تابعي معنا مقادير وطريقة التحضير لصنع ألذ فطائر بالجبنة والخضار.

المقادير :-

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اثنان كوب ونصف من الدقيق.

كوب وربع من الماء.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فلفل رومي أحمر وأخضر.

نصف حزمة بقدونس.

جبنه.

رشه من السكر.

رشه من الملح.

زيت للتحمير.

طريقة عمل فطائر الجبنة والخضار

.١ نقوم بتقليب الخميرة الفورية في كمية المياه الموجودة ونغطيها ونضعها جانباً.

.٢ نقوم بغسل البقدونس والفلفل الرومي ونقطع كل المكونات إلى مربع صغيرة ونقسم أيضاً الجبنه إلى مكعبات صغيرة جداً ونقلبهم مع قطع الفلفل والكزبرة حتي تختلط جميع المكونات مع بعضها.

.٣ نقوم بتحضير العجين من خلال وضع الماء والخميرة في إناء عميق ثم نضيف السكر والملح والزيت ونقلب المكونات ثم نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج مع العجن ثم نضيف البيكنج بودر ونعجن كل المكونات ثم نضيف رشه من الزيت حتي نلم العجينة ونحصل على عجينة طرية وملساء ومتماسكة قليلاً.

.٤ نضيف مكعبات الجبنه والفلفل والبقدونس إلى العجين ونقلب حتى تتداخل الحشو مع العجين ثم نرش القليل من الدقيق على رخامة المطبخ ونفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة وبواسطة غطاء برطمان نقسمها إلى دائرة صغيرة وهكذا مع باقي الكمية.

.٥ ثم نضع الطاسة على نار متوسطة بها القليل من الزيت ونبدأ بوضع قطع العجين فيها حتي تأخذ اللون الذهبي ونقلبها على الجانب الآخر وهكذا حتي تنتهي كل الكمية الموجودة وتقدم بألف هنا.