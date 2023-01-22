انت الان تتابع خبر بـ 5 حلول عبقرية مبتكرة.. تخلص من الصراصير في منزلك نهائيا بدون الحاجة للمبيدات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعض الأشخاص يعانون من الحشرات في منازلهم ، خاصة في فصل الصيف ، وتعد الصراصير من أكثر الصراصير شيوعًا. بالتأكيد لا يحب الناس وجود الصراصير في الداخل لأنها تحمل بكتيريا يحتمل أن تكون خطرة ويمكن أن تلوث الطعام.

ولأن معظم الناس يجدون صعوبة في التخلص من الصراصير المزعجة ، حتى مع استخدام المبيدات الحشرية ، فسنراجع مجموعة من الأساليب والنصائح في هذه المقالة حتى لا تتمكن من رؤية الصراصير في منزلك مرة أخرى:

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ـ حافظ على نظافة المنزل:

إذا كنت ترغب في التخلص من الصراصير أو تجنبها تمامًا ، فإن الحفاظ على نظافة منزلك أمر مهم لأن الصراصير تحب الطعام والأوساخ ، ولهذا السبب يجب عليك التنظيف مباشرة بعد الوجبات وإخراج القمامة بشكل منتظم .

ـ استخدم مثبت الشعر:

إذا قمت برش الصراصير برذاذ الشعر ، فلن يعودوا قادرين على تحريك أرجلهم وأجنحتهم لأنها ستلتصق ببعضها البعض. سوف تختنق ببطء حتى الموت.

ـ إزالة أوراق الغار:

سحق بعض أوراق الغار وانشرها حول منزلك. إذا كنت تعرف مكان عش الصراصير ، قم برش أوراق الغار هناك. من المرجح أن تستيقظ وتغادر لتجد منزلًا جديدًا لا تفوح منه رائحة أوراق الغار.

ـ شطف بماء الأمونيا:

إن كنت لا تمانع في الرائحة ، يمكنك محاولة تنظيف أسطح العمل بالأمونيا. اخلطي كوبين من الأمونيا مع دلو من الماء واستخدميه كمحلول تنظيف. الصراصير سوف تكرهها.

ـ جعل فخ الشريط:

قم بشراء بعض الشريط اللاصق عالي الجودة وألصق قطعًا منه حول المنزل ، بحيث يكون الجانب اللاصق لأعلى ، وللحصول على أفضل النتائج ، ضعه بالقرب من الفتحات التي تستخدمها الصراصير للوصول إلى المنزل.