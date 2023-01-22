انت الان تتابع خبر حيل ذكية لحرق دهون البطن والتخلص من الكرش والأرداف وإنقاص الوزن بدون مجهود وبدون ريجيم .. لم يخبرك بها أحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم الان وصفة رائعة جداً تساعد في حرق دهون البطن وإنقاص الوزن بدون اي جهد، حيث ان هناك الكثير يرغبون بالحصول على الوصفات الطبيعية والكيميائية لاجل زيادة معدل حرق دهون الجسم؛ إلا أنه يمر دون جدوى وبدون تأثير ملحوظ في أغلب الأحيان.

تجربة اليوم سوف تخلصك نهائياً من مشاكل دهون البطن وذلك دون ريجيم او رياضة، كما انها لا تحتاج لتكاليف كبيرة وما يميزها أنها مجربة على ارض الواقع ولا يوجد لها أي أضرار جانبية بالاضافة إلى أن فوائدها صحية .

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طريقة رائعة لحرق دهون البطن

أحضر عدد حبة واحدة من الخيار ثم قم بتقشيرها. أحضر وعاء وضع ملعقة من صودا الخبز وبعض الماء واغسل فى هذا الماء ليمونة صفراء كبيرة؛ للتخلص من المبيدات الحشرية. قم بتقطيع الليمونة حلقات دائرية والخيار أيضا ثم أحضر وعاء وضع فيه الليمون والخيار بعد التقطيع. احضر جزء من الزنجبيل الطازج وقم بتقشيره وإضافة ملعقة مبشورة إلى الخيار والليمون. قم بإضافة من 6 إلى 10 أوراق نعناع مقطعة قطع صغيرة جداً. قم بإضافة لترين من الماء المغلي إلى الخليط وبعد ان يبرد احتفظ به داخل الثلاجة.

إنقاص الوزن بدون مجهود

تحتوى خلطة المشروب السابق ذكرها على مكونات صحية تمتاز بقدرتها الفائقة على حرق دهون الجسم، فالخيار يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية، كما أنه مانع للجفاف ومقوي لصحة العظام ويحسن الهضم بشكل كبير.، كما يحتوي الخيار على فيتامينات هامة جداً لصحة الجسم مثل فيتامين ك و A وC بالاضافة إلى عناصر السيليكون والبوتاسيوم والماغنسيوم.

المكون الثاني للمشروب وهو الليمون الذي يدخل في جميع وصفات التخسيس تقريباً، فهو يساعد على حرق الدهون وتطهير الكبد وتحسين عملية الهضم؛ لذا فهو عنصر أساسي في عملية إنقاص الوزن، وبالاضافة إلى ذلك يساعد الليمون بشكل كبير في الحماية من حصوات الكلى، كما يحتوي على على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يساعد على تقليل أعراض البرد والانفلونزا.

أما المكون الثالث والأخير للمشروب وهو الزنجبيل العنصر الأشهر في حرق الدهون، يحتوي جذر الزنجبيل على العديد من الخصائص المفيدة ويستخدم لعلاج الأمراض المختلفة والوقاية منها، فهو يعتبر علاج أساسي في القضاء على أنواع معينة من السرطانات مثل سرطان الرحم، بالاضافة إلى أنه يعالج السعال ويسكن الألم وينشط الدورة الدموية.