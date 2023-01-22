وصفه مجربة سحرية لتفتيح لون البشرة 3 درجات بمكونات طبيعية وبدون تكلفة

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رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم اقوى وصفة لتفتيح لون البشرة 3 درجات بمكونات طبيعية، وسنعرض لكم احد أهم الوصفات المخصصة لتفتيح البشرة والتخلص من آثار الحبوب.

حيث انها تعمل على قفل المسامات الدهنية الواسعة التي تتواجد غالبا حول الأنف والذقن، وتقلل التعرض للشمس وكثرة استعمال مساحيق التجميل والمسببات المحتملة لاسمرار البشرة.

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جميع المواد لهذه الوصفة طبيعية 100% وآمنة جداً وتصلح لكافة الفئات العمرية، فقط كل ما هو عليك اتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل النتائج

وصفه طبيعية لتفتيح لون البشرة

قبل أن نستعرض معكم الوصفة يجب أن نشير لكم ببعض النصائح الهامة للحصول على بشرة نضرة وهي كالتالي:

يجب عدم وضع مستحضرات التجميل على البشرة لفترات طويلة، مع تجنب استخدام مستحضرات مجهولة المصدر

يجب تناول من اثنين الى ثلاثه لتر مياه يوميا واتباع نظام صحي مفيد وكثرة تناول الفاكهة

ثالثا اختيار وسيلة مناسبة لنوع بشرتك لإزالة الشعر وعدم التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة

تجنب شرب المنبهات بكثرة وتقليل السهر والالتزام بالنوم من 6 الى 7 ساعات على الأقل في فترة الليل.

مكونات الوصفة:

بطاطس.

عسل ابيض.

حليب.

نشا.

ليمون.

نضع نصف حبة بطاطس متوسطة الحجم في إناء ثم يضاف إليها ربع كوب من الماء، ثم ترفع على نار عالية لمدة 10 دقائق وبعدها تقشر وتهرس جيدا باستخدام الخلاط الكهربائي. يضاف نصف ملعقة صغيرة من العسل ثم يضاف ملعقة صغيرة من النشا وثلاثة معالق كبار من الحليب (إذا كانت بشرتك جافة عادية أو مختلطة ضعي مع الخليط نصف ليمونة، وإذا كانت بشرتك حساسة لا تضعي الليمون ويمكن استبداله بنصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو). يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي حتى يتجانس تماماً أو يمكن استخدام المضرب اليدوي حتى تخلط جميع المكونات وتصبح قوامها كريمي ناعم.

تبييض البشرة بمكونات طبيعية

قبل الاستخدام يجب غسل البشرة جيداً للتخلص من الرواسب وآثار مساحيق التجميل، ويفضل عمل حمام بخار على البشرة لفتح المسام. يوضع الخليط على كامل الوجه والرقبة ويدلك جيدا بحركات دائرية ثم يترك على البشرة لمده نصف ساعة حتى يجف تماما ويغسل بالماء الفاتر. يجب احضار قطعة الثلج أو استخدام مياه الورد وتوضع على البشرة بعد غسلها مباشرة لقفل المسام. تستخدم الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع ويمكنك عمل كمية وفيرة وحفظها في الثلاجة لمدة 7 أيام.