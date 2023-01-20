انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف الأشياء التي تنقصك والتي تجذبك والتي تزعجك عبر طريقة جلوسك في الشارع العام .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدو بأن الجسد يقول أكثر مما تقوله الكلمات عنا، تعابير الوجه و إيماءات اليدين وحتى طريقة الجلوس تعبر عن حالة الشخص الذهنية التي تنشأ بسبب المواقف أو الأماكن التي يجلس فيها لذا سنقدم لكم اليوم تحليلاً مفصلا عما تعنيه طريقة الجلوس وسيساعدك هذا التحليل على قراءة الحالة الذهنية لنفسك وللأخرين من خلال الصورة الاتية.

والان أي طريقة هي الأقرب لطريقة جلوسك :-

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1- إذا ربطت ساقيك بإحكام وأنت جالس أمام أشخاص آخرين ، فإنك تعطي نظرة “مغلقة” لنفسك

كما لو كنت تحاول حماية نفسك من خلال بناء حصن صغير من حولك، في الواقع ، هذا الموقف ينطوي بشكل عام على عدم الراحة والاستعداد لحماية نفسك ، فأنت تستعد لأي موقف.

2- عندما تكون القدمان في الوضع ” الطبيعي” ، ولكننا منجذبون إلى شيء ما أو شخص ما فإن أصابع القدم تميل إلى الاتجاه في هذا الاتجاه، على سبيل المثال ، يميل أولئك الذين سئموا الجلوس ويريدون المغادرة إلى توجيه أقدامهم في اتجاه المخرج. عندما تتخذ هذا الموقف ، فمن الواضح أنك تنجذب إلى شيء ما أو شخص ما ، ربما دون أن تدرك ذلك.

3- أولئك الذين يميلون إلى هز أرجلهم وأقدامهم بشكل متكرر أثناء الجلوس ينقلون مشاعر الأرق و / أو الانزعاج من حولهم في الواقع ، يمكن أن يحدث ذلك عندما تشعر بضغط أو قلق أو عصبية أو مجرد إزعاج بسيط.

4- عندما تجلس مع ساقيك متوازيتين وتوجيه قدميك للخارج ، فأنت تريد أن تعطي انطباعًا بأنك واثق من أنك مرتاح في الموقف الذي أنت فيه

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يمكن أن يشير هذا الوضع إلى إهدار الطاقة ويمكن أن يعطي من حولك انطباعًا بأنه من السهل تشتيت انتباهك.