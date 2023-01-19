انت الان تتابع خبر بثمرة موزة واحد.. تخلصي من الشعر الأبيض بشكل نهائي ودون عودة.. دون صَبغات أو مواد كيميائية ضارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من مشاكل الشعر الشائعة هي وجود الشعر الأبيض حيث لا يأتي الشعر الأبيض في مرحلة عمرية معينة أو لجنس معين بل فالشباب والبنات قد يظهر لهم الشعر الأبيض في سن الشباب أو عند البلوغ فلا يرتبط الشعر الأبيض بالسن، يعتقد البعض أن العلاج الوحيد للشعر الأبيض هي العلاج بالمواد الكيميائية ولكنها تسبب ضرر للشعر. وسوف نقدم لكم وصفة الموز للتخلص من شيب لشعر

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*مكونات خلطة الموز للتخلص من الشيب نهائيا:

ـ سنحتاج إلى زيت الزيتون حيث سنحتاج إلى نصف ملعقة منه.

ـ بالإضافة إلى الزبادي حيث سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من الزبادي.

ـ بالإضافة إلى موزة واحدة.

ـ ولا تنسي إحضار الجزر حيث سوف نحتاج إلى جزره واحده كبيرة.

ـ وأخيرا العسل الأبيض حيث سنحتاج إلى ملعقتين من العسل.

*إعداد الوصفة وطريقة الاستعمال:

ـ أولا نقوم بتقطيع الجزر والموز إلى قطع صغيرة، أثناء التقطيع قومي بملأ إناء معين من الماء وضعيه على النار واتركيه حتى يغلي.

ـ بعد أن يغلي الماء نبدأ في وضع الموز والجزر فوقة ونتركهم لمدة لا تقل عن ال 10 دقائق، اخرجي الموز والجزر وصفيهم بشكل جيد من الماء وستلاحظين لين بعد تصفيتهم.

ـ ضعي الموز والخيار في الخلاط الكهربائي وضيفي إليه باقي المكونات التي لدينا وهم زيت الزيتون والزبادي، كذلك الموز، ولا تنسي العسل الأبيض واخلطيهم بشكل جيد حتى تلاحظين أن القوام يصبح كريمي.

ـ ضعي الخليط على الشعر يوميا لمدة لا تقل عن ساعة وبعد ذلك قوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر، وستلاحظ النتائج كلما استعملت الوصفة.

*طرق الوقاية من ظهور الشعر الأبيض:

_ تناول الأطعمة الصحية والأطعمة المضادة للأكسدة مثل تناول السمك والفواكه.

_ غذي نفسك بالفيتامين من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مهمة.

_ ابتعد عن التدخين، فان التدخين يؤدي إلى الشيخوخة مما يزيد من الشعر الأبيض.

_ لا تقف تحت الشمس لفترات طويلة.