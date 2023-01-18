انت الان تتابع خبر دون الحاجة إلى الفرامة.. طريقة منزلية عبقرية للحصول على لحم مفروم بدون تعب ستدهشك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا شك أن اللحوم هي غذاء أساسي ومصدر رئيسي للعديد من العناصر الغذائية المهمة للإنسان ويُعدّ طعم اللحم المفروم يدوياً أفضل من طعم اللحوم المطحونة أثناء إعدادها من أماكن بيعها لذا سنقدم لك طريقة فرم اللحم في المنزل بدون فرامة.

لأجل فرم اللحم تحتاجين إلى قطع لحم بها بعض الدهون، أي ستحتاجين إلى 25% دهون في اللحم المفروم، أو في الأقل 15%، لأنه إذا كان اللحم قليل الدهن جداً، لن يعجبك طعمه في النهاية، وإذا لم يكن لديكِ أي دهون في اللحم، يمكنكِ شراء قطعة دهن منفصلة من الجزار وستحتاجين إلى الأدوات التالية:

‏ـ محضر طعام.

‏ـ ورق زبدة.

‏ـ سكين.

‏

‏*الطريقة:

‏ـ قطعي اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم، وتذكري أنه من المهم ترك الدهون وعدم إزالتها، مع التخلص من أي عظام.

‏ـ ثم ضعي مكعبات اللحم على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، وجمديها وجمدي أيضًا معها شفرة محضر الطعام نصف ساعة تقريباً، لأنه من المهم أن يكون كل شيء بارداً قدر الإمكان في أثناء عملية الفرم.

‏ـ قومي بوضع الشفرة في الخلاط، واملئي نصف الوعاء بمكعبات اللحم، واخفقي اللحم حتى عشر مرات باستخدام السرعة العالية، ثانية واحدة في كل مرة.

‏ـ ثم ارفعي اللحم وكرري الأمر مع باقي مكعبات اللحم.

‏ـ بعد ذلك أعيدي فرم كل اللحم معاً مرة أخرى حسب الحاجة، إذا كان اللحم غير متماسك أو لا يبدو مطحونًا بشكل صحيح.

وبهذا نكون قدمنا طريقة لفرم اللحم بنفسكِ في المنزل بدون مفرمة لحم، وعرفتِ أن الأمر بسيط للغاية، ومن الجيد أنه يساعدكِ على التحكم في طعم اللحم المفروم.