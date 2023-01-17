انت الان تتابع خبر من دون فرن.. اعملي كيكة الطاسة السريعة ببيضة واحدة وبأنجح طريقة وبمذاق هش ولذيذ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الناس يفضل تناول كيكة الطاسة السريعة بعد وجبه العشاء أو بعد أى وجبة من وجبات اليوم وهى من أكثر الحلويات المفضلة لدى الناس سواء الكبار أو الصغار، والكثير من السيدات يجدون صعوبة فى عمل الكيك ويقومون بشراءه من الخارج فلا ننصح بهذا لأن لا نضمن الكيكة الجاهزة لأن مضاف إليه مواد حافظة وضارة بالصحة لذلك من الأفضل أن تقومى بصنع الكيك فى المنزل لضمان صحة جيدة لأفراد الأسرة.

*مكونات عمل كيكة الطاسة السريعة بدون فرن:

ـ حبة واحدة من البيض

ـ نصف كوب كبير الحجم من الدقيق

ـ ثلث كوب كبير الحجم من الحليب السائل

ـ ربع كوب صغير الحجم من الزبدة

ـ ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة

ـ ربع كوب صغير الحجم من السكر

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

*طريقة عمل كيكة الطاسة السريعة بدون فرن:

ـ خذى كل المكونات الجافة من الدقيق والسكر والبيكنج بودر والفانيليا الجافة ثم ضعيها فى وعاء عميق مع التقليب.

ـ وبعد ذلك قومى بإضافة البيض والحليب السائل والزبدة مع خفق كل هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لديكى خليط شبه سائل ثم أحضرى طاسة غير لاصقة ثم إدهنيها بالزبدة وإرفعيها على نار متوسطة.

ـ وإتركيها حتى تسخن ثم قومى بصب خليط الكيكة وإتركيها حتى النضج، وبعد ذلك إرفعيها من على النار وإتركيها حتى تبرد ثم قطعيها وقدميها باردة وبالصحة والهنا.