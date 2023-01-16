انت الان تتابع خبر هل تعلم ان نوع القطط و الكلاب الذي تفضله يكشف أسرارك وصفاتك وهل أنت شخصية منفتحة أم أم مزاجية عنيفة .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد الكلاب والقطط من أكثر الحيوانات الأليفة التي يفضل تربيتها في المنزل فهي سريعة التعلم ولكل حيوان منهما صفات خاصة تميزها فمثلاً القطط لايمكن التنبؤ بما ستفعله فهي تملك نسبة عالية من الشعور بحرية التصرف برغم كل التعليمات التي تتلقاها بينما نجد الكلب أكثر انضباطاً وأكثر وفاء، فاي حيوان تفضله أكثر؟ إجابتك ستكشف الكثير عن شخصيتك فتابع معنا الاتي.

والان ضع إجابتك أي حيوان منهما تفضله أكثر ؟ خ

إذا كنت تفضل القطط

أنت عصابي :-

أظهر بحث صموئيل جوسلينج أن الأشخاص الذين يختارون رعاية القطط لديهم ميول عصبية وانطوائية. تميل قدرتهم على الصمود للتوتر إلى أن تكون أضعف ، كما أنهم أكثر عرضة للمعاناة من التفكير السلبي. ومع ذلك ، فهم أيضًا أكثر انفتاحًا على التجارب الجديدة

أنت عطوف:-

عشاق القطط متعاطفون للغاية. إنهم لا يحكمون على الآخرين وهم محايدون. يمكنهم التعاطف مع المواقف ولديهم رؤية واسعة للمشكلة. من المعروف منذ فترة طويلة أن التواصل مع قطة أصعب بكثير من التواصل مع كلب. بفضل هذا ، يطور مؤيدو القطط الذكاء العاطفي بشكل أفضل. ومع ذلك ، فهم لا يتأثرون. إنهم غير ملتزمين ولهم رأيهم الخاص.

انت ذكي :-

ومن المثير للاهتمام ، أن الدراسة المذكورة أعلاه وجدت أيضًا أن المدافعين عن القطط كان أداؤهم أفضل في اختبارات الذكاء من المدافعين عن الكلاب ، وكان من المرجح أن يكونوا حاصلين على شهادات جامعية أكثر من غيرهم. ما هو أصل هذا الاعتماد؟ إن رعاية قطة ليست متطلبة مثل العناية بالكلب. لا تحتاج القطط إلى المشي عدة مرات في اليوم لأنها يمكن أن تعتني بنفسها معظم اليوم. يمنح هذا مالكي القطط مزيدًا من الوقت لتعلم وتطوير اهتماماتهم الخاصة.

هل لديك آراء ليبرالية؟

وفقًا لمقال نُشر في مجلة تايم ، غالبًا ما يتم اختيار القطط من قبل الأشخاص ذوي الآراء الليبرالية ، فالحرية هي أهم قيمة بالنسبة لهم.

لديك روح الفنان :-

تحب أن تكون محبوسًا في عالمك الخاص وأن تكون وحيدًا لا يزعجك على الإطلاق. على العكس من ذلك ، فأنت تقدر بشكل كبير اللحظات التي يمكنك أن تقضيها بمفردك مع نفسك. في هذا الوقت ، يمكنك الاسترخاء والتوصل إلى أفضل الأفكار.

إذا كنت تفضل الكلاب

هل أنت منفتح؟

تحب أن تكون مركز الاهتمام وأن تكون اجتماعيًا للغاية. فمك لا يغلق. أنت متفائل بشأن العالم واهتم بالحياة. على الأقل هذا ما تقترحه دراسة صموئيل جوسلينج.

لديك مزاج عنيف :-

يوجد دائمًا عدد كبير جدًا منكم ، وإذا لم يحدث شيء مثير من حولك ، فإنك تشعر بالملل وعدم السعادة. أكدت أبحاث Denise Guastello أيضًا أن عشاق الكلاب يتمتعون بأسلوب حياة منفتح للغاية ، ودائمًا ما يكونون مباشرين فيما يفكرون به.

انت متحفظ :-

وفقًا لمقال نُشر في مجلة تايم ، من المرجح أن يتبنى أنصار الكلاب آراء متحفظة. إنهم يقدرون القيم التقليدية مثل الأسرة والنظام الاجتماعي والسلطة والدين.

تقوم بالاتصال بسرعة :-

لديك حقًا الكثير من الأصدقاء ، وليس لديك مشكلة في مقابلة أشخاص جدد. بعد كل شيء ، من الواضح أن المشي المتكرر مع الكلب يساهم في ذلك. أنت تنشئ علاقات جديدة بسرعة وتشعر بتحسن إذا كان هناك الكثير من الأشخاص من حولك. أنت تكره أن تكون وحيدًا ومعظم أمسياتك مليئة بالتجمعات الاجتماعية.

كنت وفيا:-

الكلاب مخلصة للغاية ، ويمكن قول الشيء نفسه عن أصحابها. الولاء هو الاسم الأوسط. إنهم يكرهون الخيانة بكل معنى الكلمة: في العلاقات والصداقات. يمكنك دائمًا الاعتماد على محبي الكلاب. هم صادقون ومتعاونون ومنفتحون.