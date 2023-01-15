انت الان تتابع خبر أفكار عبقرية لفتح القفل من غير مفتاح أول آلة وبخطوة واحدة.. في حال فقدت المفتاح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جلبنا لكم اليوم طريقة عبقرية لفتح القفل دون الحاجة إلى كسر القفل أو كسر الباب، سنذكر لكم عدة طرق تساعدكم في فتح قفل الباب بدون أي مشاكل.

*فتح قفل الباب بخطوتين دون كسر القفل:

عدد من الناس يعانون بضياع المفتاح أو الكسر بداخله مما يضطر إلى كسر الطبلة بالكامل او الباب لذلك نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لفتح القفل بدون كسره.

حيث أنه تلك الطرق التي سنقوم بذكرها، هي طرق مجربة بالفعل ونجحت مع عدد كبير جدا، كما أن تلك الطرق ساعتين في فتح القفل دون الحاجة إلى كسره، عليكم بمتابعتنا لمعرفة كيف نقوم بفتح القفل الخاص بالباب دون اللجوء إلى كسر القفل أو كسر الباب:

ـ الطريقة الأولى:

أنك ستستخدم مفتاحين، الأول خاص بالربط، والثانى خاص بالفك، ثم نقرب المفتاحيين ونجعلهم على هيئة مقص، ثم نقوم بالضغط بقوة على القفل حتى يتم فتح القفل، تحتاج تلك الطريقة إلى قوة بعض الشئ، ولكن ستجد نتيجة مبهرة.

ـ الطريقة الثانية:

استخدام أي إبرة من المعدن، تكون كويسة وذات سمك كبير، كما أيضا تكون ذات طول مناسب، تقوم بإدخالها بداخل القفل، حتى ينفتح.

*بحركة واحد:

الطريقة هذه هي الأكثر شيوعا بين كل الطرق التي قمنا بذكرها، وهي عبارة عن استخدام مشبك الورق، ثم نقوم بفك المشبك وفرده، ثم جعله على هيئة سلك طويل، بعد ذلك تقوم بوضع الشبك بداخل قفل الباب، قم تقوم بتحريك المشبك يمينا ويسارا حتى يتم فتح القفل.

عدد من الأشخاص يخافون من استخدام هذه الطريقة لفتح الابواب بطريقة غير شرعية أو السرقة ولذلك ننبه على الجميع الاحتياط وقل القفل الداخلي حتي تمنع حالات السرقة والسطو.