انت الان تتابع خبر الفحص الدوري للسيارات في السعودية يكشف عن الطريقة الوحيدة لحجز المواعيد .. تعرف عليها بالتفصيل!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات عن طرق حجز مواعيد فحص المركبات في كافة أنحاء المملكة، كما وضح أهمية الفحص الدوري والفائدة التي يعود بها على قائد المركبة.

ونشر “الفحص الدوري” تغريده على حسابه في تويتر وجاء فيها " عزيزي قائد المركبة يمكنك حجز موعد لفحص مركبتك على الرابط التالي ( أضغط هنا ) ويتمكن المستخدم من حجز أو تعديل أو إلغاء موعد، عبر الرابط السابق .

خدمات الفحص الفني للسيارات

فيما أوضح الموقع الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات أن هناك 30 محطة في أنحاء المملكة كافة، لخدمة المستفيدين، تضم أكثر من 400 مهندس وفني سعودي محترف.

وحدد الموقع خطوات فحص المركبات وهي كالآتي:

1- زيارة إحدى محطات الفحص الفني الدوري.

2- تسجيل بيانات المركبة والدفع.

3- فحص المركبة من خلال فريق متخصص.

4- استلام نتيجة الفحص.

نظام المرور ولائحته

وتخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها التي تسير على الطرق للفحص الفني وفقاً لما نص عليه التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام، والأنظمة ذات الصلة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.

ويمكن معرفة المزيد عن الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات بالمملكة من خلال زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط: ( من هنا ).