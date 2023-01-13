انت الان تتابع خبر بدون فكها.. طريقة تنظيف مروحة السقف من الغبار والأتربة بطريقة سهلة وسريعة وترجع كأنها جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الجميع لديه في منزله أكثر من مروحة كهربائية تخفف حر الصيف وبديلة جيدة للمكيفات الكهربائية التي لا تتواجد في كل الغرف، الا أنه طوال فترة الشتاء لا نستعمل هذه المراوح.

لهذا السبب من الأفضل أن نقوم بتنظيفها وتغطيتها كي لا تغطيها الاتربة والرمال وفي هذه الحالة لا يمكن تشغيلها واستخدامها، الا أن ربات المنازل لا يعرفن الطريقة الصحيحة والآمنة التي تستخدم لتنظيف المراوح لذلك إليكم بعض الطرق المناسبة لذلك:

طريقة تنظيف مروحة السقف

في البداية نفصل التيار الكهربائي عن المروحة ثم نضع أسفل المروحة مفرش بلاستيكي كبير أو قطعة قماش قديمة لحماية الأرض أثناء التنظيف، بعد ذلك نحضر سلم مناسب ثم نحضر فرشاة تنظيف ذات مقبض طويل ثم نقوم بمسح ريش المروحة باستخدامها حتى نزيل جمع الأتربة، بعد ذلك نحضر قطعة قماش مبللة بخليط مكون من الماء والقليل من سائل الصحون ثم نقوم بمسح جميع أجزاء المروحة جيدا، يمكن تجفيف أجزاء المروحة بقطعة قماش نظيفة وجافة، في حالة عدم توفر سلم يمكن استخدام عمود المكنسة الكهربائية وتركيب الفرشاة الصغيرة التي تكون مرفقة مع المكنسة الكهربائية لتنظيف ريش المروحة من الغبار والأتربة بكل سهولة.

كيفية تنظيف المروحة الاستاند

في البداية يجب فصل الكهرباء عن المروحة، وبعد ذلك يتم فك إطار المروحة الأمامي بمفك صغير، نغسل الإطار بالماء جيدا ونتركه يجف، نقوم بفك الشبكة الأمامية والخلفية للمروحة وكذلك المسامير، نضع المسامير في مكان أمن ثم نقوم بغسل أجزاء المروحة بالماء وصابون تنظيف الصحون وبعد ذلك نقوم باستخدام قطعة قماش نظيفة ونجفف أجزاء المروحة، نقوم بإعادة تركيب أجزاء المروحة وبعد أن تجف المروحة تماما نقوم بتشغيلها أو تغطيتها بقطعة قماش نظيفة أو كفر المروحة إن كان سيتم تركها لفترة طويلة دون استخدام.

هذه الطرق المذكورة يتم تطبيقها مرة كل ستة أشهر وتسمى هذه الطريقة بالتنظيف العميق، لكن في حالة الرغبة في تنظيف المروحة بشكل سريع ودوري، يمكن فصل الكهرباء عنها ومسحها بسرعة بقطعة قماش نظيفة، وللعلم فإن تنظيف المراوح سواء بشكل عميق أو سريع مهم للعمر الافتراضي للمروحة، حيث يزيد من قدرتها على العمل لفترات طويلة.