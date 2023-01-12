انت الان تتابع خبر لو عندك ملعقة نشا.. اصنعي أقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الورد يدوم 24 ساعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل الجميع استخدام مزيل العرق ولكن يفضل استخدام مزيل العرق الطبيعي لأنه لا يسبب أي أضرار للبشرة لاحتوائه على مواد طبيعية مفيدة للبشرة، فإليكم أسهل طريقة لتحضير مزيل العرق الطبيعي في المنزل بالخطوات.

*المكونات:

ـ ملعقتان من النشا.

ـ ملعقتان من الشبه.

ـ ملعقتان من زيت الزيتون.

ـ ملعقة من الفازلين.

ـ ماء ورد.

ـ علبة فارغة.

*طريقة التحضير والاستخدام:

ـ قومي بإحضار وعاء وضعي عبوة الفازلين، ثم أضيفي النشا عليها اخلطي المكونات جيداً حتي تذوب تماماً وتتحانس، ثم قومي بوضع باقي المكونات وخلطهم جيداً حتي تتجانس مع بعضهم، قومي بوضع المزيل في علبة فارغة محكمة الغلق ويمكنك استخدامه على مدار اليوم فهو يتميز برائحته الجميل للجسم، ولا يسبب مشاكل من استخدامة لأنه يتكون من مواد طبيعية.

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل بالخطوات

*المكونات:

ـ ربع كوب من النشا.

ـ نصف كوب من زيت جوز الهند.

ـ زيت الورد.

ـ كوب من الدقيق.

ـ ملعقة من صودا الخبز.

ـ ملعقة من زيت الشاي.

ـ نصف كوب من شمع العسل.

*طريقة التحضير والاستعمال:

ـ في البداية عليك وضع زيت جوز الهند وسمع العسل في حمام مائي حتي يذوب تماماً، ثم قومي بإضافة النشا والدقيق وصودا الخبز وزيت الشاي وزيت الورد، عليك خلط المكونات جيداً حتي تمتزج ثم قومي بحفظ المزيل في عبوة نظيفة ويمكنك استخدامة في الوقت الذي ترغبين فيه، وسوف تشعرين برائحة مميزة.

*مزيل عرق طبيعي برائحة الورد تدوم 24 ساعة:

عليك إحضار ملعقتان من النشا وملعقة من زيت الوردوملعقة من بودرة التلك وقطرات من زيت الزيتون، عليك إضافة النشا وبودرة التلك وزيت الورد عليك خلطهم حتي تتجانس المكونات، ثم قومي بإضافة زيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً حتي تحصلين على خليط جيد، قومي بحفظ مزيل العرق في زجاجة واستخدام باستمرار للاستمتاع برائحة مميزة، ومزيل العرق الطبيعي لا يضر الجسم لأنة يتكون من مواد طبيعية مفيدة.