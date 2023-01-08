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عقلك الباطن لا ينام أبداً ، إنه يقوم بوظيفته دائماً فقط عليك أن تتمني ما تريد قبل النوم.

انه يسيطر على كل وظائفك الحيوية , سامح نفسك وسامح الآخرين قبل أن تتوجه للنوم وسيحدث الشفاء بسرعة كبيرة. الإرشاد يأتي لك بينما وأنت نائم وأحياناً في صورة حلم , موجات الشفاء تتدفق أيضا أثناء نومك وفي الصباح تشعر بالانتعاش ويتجدد شبابك. عندما تشعر بالاضطراب بسبب نزاعات ومشاكل الحياة اليومية , اجعل عقلك يعمل وفكر في الحكمة والذكاء الكامنين في عقلك الباطن , الذي هو على استعداد للاستجابة لك وهذا سيمنحك السلام والصحة والثقة. النوم ضروري لسلامة العقل والصحة الجسدية, وعدم النوم أو الأرق يسبب التوتر والاكتئاب والاضطراب العقلي , وانت تحتاج إلى ثماني ساعات نوم يوميا. الباحثون في مجال الطب يشيرون إلى أن الأرق يسبق الانهيار العصبي فقط عليك الاسترخاء وتنظيف مكان النوم ، والأهم هو مسامحة نفسك والجميع وعقد العزم علي تحقيق يوم جديد عند الاستيقاظ والتحلي بالنشاط لعمل كل الأهداف بنجاح. أن حالتك النفسية يعاد شحنها أثناء النوم , والحصول على قسط وافر من النوم ضروري للسعادة والحيوية في الحياة. النوم يقدم لك المشورة فقبل النوم، تأكد أن الذكاء المطلق لعقلك الباطن سيوجهك ويرشدك ثم انتظر التوجيه الذي قد يأتيك في اليقظة. عمر شويل - جدة المعجزات التي يفعلها عقلك الباطن أثناء النوم - ثقفني إمساكية شهر رمضان 2023 - 1444 هجرية

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