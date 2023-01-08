نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو من المعلومات المهمة التي يبحث عنها مختلف الراغبين في الشراء لتلك الشاحنة، وتعتبر تلك السيارة من بين السيارات التي تتمتع بالقوة وجودة الصنع من الخارج ومن مقصورتها الداخلية، وتعد تلك السيارة من بين أفضل السيارات التي من الممكن أن تجوب مختلف الطرق الوعرة والغير ممهدة، ومن خلال تلك السطور نتعرف على أهم المعلومات فيما يخص الوصف الكامل للسيارة مع بيان أهم المميزات، والسمات الأساسية لتلك الشاحنة المميزة، والتي تعد من المركبات المنتشرة بالسوقين المحلي والعالمي، كما نوضح المزيد من المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة على المستوى المحلي.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو ما يجب التعرف عليه قبل المشترين أو الراغبين في الحجز، وبالنسبة لكل ما يتواجد بها من تجهيزات فهذا ما يساعدها على اختراق مختلف الطرق، مع قوة التصميم والهيكل الخارجي فضلا عن كل ما يأتي من المواصفات القادمة:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو منها ما يأتي:

التصميم الخارجي الخاص بالسيارة يتمتع بالقوة، لمقاومة أي منعرجات على الطرق.

الثبات العالي لها على أي طريق بفضل الطول المناسب لقاعدة لعجلات.

الجنوط الخاص بها بالمقاس سبعة عشر بوصة، وقد تم صنعه من مادة خام الألومنيوم.

السعة للمحرك تصل لنحو ثلاث آلاف وخمسمائة سي سي.

الطول للسيارة يصل لنحو خمسة وثمانين إنش.

التجهيزات المتوفرة بالسيارة

متوفر بالسيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو العديد من أنواع التجهيزات والتي نذكر منها ما يأتي:

أهم التجهيزات بالسيارة تواجد مكيف يعمل بالريموت

المقاعد من السهل ضبطها كهربيا.

تمتلك السيارة أيضا المنفذ يو إس بي.

متواجد شبكة واي فاي بالسيارة.

المقصورة الداخلية متسعة ورحبة، ومغطاة بخام المطاط.

سعر السيارة ميتسوبيشي باجيرو بالأسواق

السعر الخاص بالسيارة بالسوق المحلية في مصر ما بين مليون ومائة ألف ومليون وثلاثمئة ألف جنيه مصري بينما السعر الخاص بها بالسوق السعودي يصل لنحو من مائتين وخمسين ألف إلى ثلاثمئة ألف ريال سعودي، وتعد السيارة متواجدة بعدة تجهيزات وعلى حسب مستواها تكون تكلفة الشراء للسيارة.