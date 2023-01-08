هل إصبع قدمك الثاني أطول من باقي أصابع القدم؟ تعرف على تفسير هذه الظاهرة الغريبة ستندهش

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عمر شويل - جدة هل أصبع قدمك الثاني أطول من أصابعك الأخرى؟ في حالة كان كذلك فما عليك إلا أن تتابع السطور التالية لتتعرف على أهم المعتقدات المرتبطة بهذا الأمر، حيث فيما مضى اعتقد الهنود واليابانيون أن الأصبع الثاني في القدم في حال كان أطول من بقية الأصابع يكون له تفسير معين ومعتقد غريب، وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.

معتقدات طول إصبع القدم الأكبر

أشارت معتقدات الهنود واليابانيون أن الإصبع الأكبر في القدم في حال كان هو الأطول فإن الشخص يتميز بما يلي من الصفات:

يكون شخص ذكي وخلاق، ولديه بصفة مستمرة حلول عاجلة لكافة المشكلات.

كما يتميز بأنه شخص ينظر إلى الأحداث بمنظور مختلف.

لكنه يعاني من مشكلات تتعلق بالتركيز.

هذا الشخص يمكنه القيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد وبنفس الفاعلية.

يمتاز كذلك بأنه يمتلك القدرة في التأثير في أفكار الآخرين.

معتقدات طول إصبع القدم الثاني

الأفكار والمعتقدات المتعلقة بطول أصابع القدم المختلفة تعبر عن رأي مواطني الهند واليابان والتي تم توارثها حتى وقتنا الحالي، منها على سبيل المثال:

إن طول الأصبع الثاني في القدم يدل على أن هذا الشخص صاحب قيادة وشخص يمتاز بالحيوية.

يمتازون كذلك بأنهم أشخاص يعانون من الاستبدادية.

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يكون إصبع القدم الثاني لديهم أصغر، فهم عادة خصوم تسهل جداً هزيمتهم.

طول إصبع القدم الثالث

تشير المعتقدات الخاصة بإصبع القدم الثالث أن هؤلاء الأشخاص حيويون جداً واذكياء جداً، ويتضح ذلك في محيط عملهم، كما أنهم أشخاص دائمي السعي إلى الكمال وهم يحققون الكثير في حال وضعوا جهدهم وعزمهم في شئ معين.

هل أصبع قدمك الثاني أطول من أصابعك الأخرى؟ تعرفنا على أهم المعتقدات المرتبطة بهذا الأمر في التقرير السابق، كما أشرنا إلى أهم المعتقدات الخاصة بأصابع القدم الأخرى في هذا المقال.