شوف عروض سامح مول على الدجاج اليوم اغتنم أقوى التخفيضات Sameh Mall

اليوم نقدم لك عزيزي العميل أقوى عروض سامح مول على الدجاج اليوم حيث أن سامح مول يعتبر واحد من أشهر وأكبر المتاجر الموجودة في الأردن، وذلك لأنه يوفر لك كل ما تريد من لحوم ودواجن ومخبوزات وكافة منتجات الألبان وأكثر من ذلك بكثير، واذا كنت من محبي الدجاج والدواجن فعليك متابعة مقال اليوم لمعرفة أقوى العروض التي يقدمها لك سامح مول.

عروض سامح مول على الدجاج اليوم

نقدم إليك عروض رائعة وتخفيضات تصل إلى نصف الثمن على كافة أنواع الدجاج مثل الكبد والقوانص والمسحب والكثير من غير ذلك، وهذه العروض تكون:

١ كيلو من كبدة الدجاج يكون سعره ١,٩٩ دينار.

١ كيلو من الدجاج الربوع الطازج يصل سعره إلى ١,٩٩ دينار.

١ كيلو من قوانص الجزيرة يكون سعرها ١,٩٩ دينار.

١ كيلو من كبدة الجزيرة يكون سعرها ٢,٢٩ دينار.

١ كيلو من قوانص حمودة بسعر ١,٩٩ دينار.

١ كيلو من أجنحة الجزيرة تكون بسعر ١,٨٩ دينار.

١ كيلو من افخاد الجزيرة تكون بسعر ١,٨٩ دينار.

١ كيلو من صدور الجزيرة يكون سعرها ٣,٣٩ دينار.

١ كيلو من صدور المسحب تكون بسعر ٣,٤٩ دينار.

عروض سامح مول على اللحوم الطازجة

مثلما يقدم سامح مول العروض على الدواجن فإنه يقدم لك أيضاً عروض وخصومات على كافة أنواع اللحوم ولأن اللحوم لا غنى عنها في أي منزل فقد حققنا لك خصومات رائعة على اللحوم بالكامل بحيث يمكنك شراء:

نخاع خروف يصل سعره إلى ١,٩٩ دينار.

١ كيلو من اللحم البلدي الأحمر بسعر ٦,٤٩ دينار.

١ كيلو من اللحم الفيليه بسعر ١٠,٩٩ دينار.

لحم الخروف الروماني بسعر ٦,٤٩ دينار.

لحم برازيلي بسعر ٤,٤٩ دينار.

المعلاق الطازج بسعر ٦,٤٩ دينار.

روز بيف برازيلي بسعر ٧,٩٩ دينار.

كانت هذه كافة عروض عروض سامح مول على الدجاج اليوم بجميع أنواعها بل وعلى كافة أنواع اللحوم أيضاً، فلا تحمل هم غلاء الأسعار وقم فوراً بالذهاب إلى سامح مول لشراء أنواع متعددة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى نصف الثمن.