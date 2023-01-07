نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل طلب الزيارة العائلية من الغرفة التجارية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحاول الحكومة من فترة إلى اخرى تقديم خدمات وتسهيلات للمقيمين بها وتحرص المملكة على السماح للمقيمين بالدولة بإرسال طلب الزيارة العائلية لزوياهم وتكون وفقا لاحاكم والشروط الموضوعة من قبل الدولة ويوجد بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية.

وتعد الزيارة العائلية من اهم الأشياء التي يبحث عنها المقيم لإرسال التأشيرات واستقدام الأقارب لزيارة أو أداء فريضة الحج أو العمرة في المملكة والذين بلغ عددهم في منتصف عام 2018 المنقضي إلى أكثر من 12 مليون وافد مقيم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

في البداية يجب التأكد من أن طلب التأشيرة الخاص بالزيارة العائلية قد تم قبوله من السلطة المختصة ، و بعد ذلك يتم الدخول إلى موقع التأشيرات الإلكترونية لمتابعة الطلب من خلال رقم الطلب الذي حفظ من قبل ، و بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني سوف تظهر الصفحة الخاصة بالغرف التجارية ، و سيتطلب من الشخص كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به والرمز الموجود في الصورة ، و سيتم الاستعلام بشكل مباشر من خلال الحساب الخاص بالموقع .

شروط طلب الزيارة العائلية في المملكة

تقوم وزارة الخارجية السعودية بوضع عدد من المتطلبات و الشروط الواجب مراعاتها عند تقديم طلب زيارة عائلية

يجب ملئ النموذج الخاص بالطلب على موقع التأشيرات الخاص بالوزارة الداخلية مع تقديم صورة شخصية 4×6.

يتم ختمه بشكل قانوني من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

يجب أن لا تقل مده صلاحية تأشيرة الإقامة للمقيم عند تقديمه للطلب تأشيرة زيارة عائلية عن 90 يومًا.

لا يجوز للمُقيم أن يقدم طلب تأشيرة للزيارة العائلية لأكثر من زوجة أو للابن عندما يصل عمره 18 عامًا.

يتم كتابة كافة البيانات باللغة العربية ماعدا أسماء الأشخاص الحاملين لجنسيات غير عربية.

يجب على المقيم أن يكون حاصل على إقامة العمل و ليس المرافق .

و يجب تقديم طلب الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى فقط وألا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر، كما يقدم صوره منه.

كما يوجد بجانب التأشيرة رسوم الزيارة التي يجب على المقيم معرفة رسوم الزيارة إذا كانت لأول مرة استقدام أقاربة بالمملكة.

حيث تسمح المملكة للمقيمين في أرضها بإرسال تأشيرات للزيارات العائلية و التي تكون وفقًا للأحكام و الشروط الموضوعة من قبل الدولة ، و من أجل استكمال طلب الزيارة العائلية يجب أخذ التصريح من الغرفة التجارية.

التصديق على طلب الزيارة العائلية من الغرفة التجارية

التسجيل في موقع الغرفة التجارية :في البداية يتم التأكد من قبول الطلب من السلطات المختصة وبعد ذلك يتم متابعة الطلب من خلال موقع التأشيرات والذي يتطلب اسم الشخص وكلمة المرور ،وسيتم الاستعلام بشكل مباشر من خلال الحساب الخاص بالموقع .

:في البداية يتم التأكد من قبول الطلب من السلطات المختصة وبعد ذلك يتم متابعة الطلب من خلال موقع التأشيرات والذي يتطلب اسم الشخص وكلمة المرور ،وسيتم الاستعلام بشكل مباشر من خلال الحساب الخاص بالموقع . كتابة البيانات و هدف الزيارة : يتم النقر على موافق لكي يتم الانتقال للصفحة التالية بعد الدخول على الموقع التأشيرات وكتابة البيانات اللازمة صحيحة من بيانات جواز سفر ومقيم وسبب الزيارة وتوفير تامين طبي وسكنى ملائم والتزام بمغادرة الزائر في الوقت المحدد .

: يتم النقر على موافق لكي يتم الانتقال للصفحة التالية بعد الدخول على الموقع التأشيرات وكتابة البيانات اللازمة صحيحة من بيانات جواز سفر ومقيم وسبب الزيارة وتوفير تامين طبي وسكنى ملائم والتزام بمغادرة الزائر في الوقت المحدد . كتابة بيانات الزائر :وبعد الموافقة على الشروط و الأحكام ، يتم الانتقال لمرحلة كتابة بيانات الشخص الزائر نفسه ، ثم يتم طباعة الطلب ، ومصادقته و ختمه من الغرف التجارية أو جهة العمل التي يتبع لها المقيم.

:وبعد الموافقة على الشروط و الأحكام ، يتم الانتقال لمرحلة كتابة بيانات الشخص الزائر نفسه ، ثم يتم طباعة الطلب ، ومصادقته و ختمه من الغرف التجارية أو جهة العمل التي يتبع لها المقيم. متابعة الطلب :عن طريق موقع الخارجية إلكتروني يتم متابعة الطلب من خلال الرقم الخاص به ويقوم بتوثيقه بعد سداد رسوم الطلب ،في حالة الخروج و إعادة الدخول مرة أخرى إلى الموقع سيتم كتابة رقم الطلب و رقم الإقامة و الأرقام المطبوعة على الصورة ، و رقم البطاقة الشخصية ، و رقم السجل المدني ، و بعد ذلك يتم النقر على استعلم لمعرفة حالة الطلب المقدم ، ستظهر كل البيانات الشخصية المتعلقة بالطلب ، و منها اسم المقدم ، و اسم الزائر ، و سبب الزيارة ، و رقم الإقامة .

:عن طريق موقع الخارجية إلكتروني يتم متابعة الطلب من خلال الرقم الخاص به ويقوم بتوثيقه بعد سداد رسوم الطلب ،في حالة الخروج و إعادة الدخول مرة أخرى إلى الموقع سيتم كتابة رقم الطلب و رقم الإقامة و الأرقام المطبوعة على الصورة ، و رقم البطاقة الشخصية ، و رقم السجل المدني ، و بعد ذلك يتم النقر على استعلم لمعرفة حالة الطلب المقدم ، ستظهر كل البيانات الشخصية المتعلقة بالطلب ، و منها اسم المقدم ، و اسم الزائر ، و سبب الزيارة ، و رقم الإقامة . في حالة رفض الطلب أو تغيير البيانات : في حالة وجود أي مشكلة يتم الذهاب الذهاب إلى الغرفة التجارية لمعرفه سبب رفض الطلب نتيجة عدم تسديد الرسوم ومع العلم انه يجب الانتظار ثلاث أيام بعد تقديم الطلب لحين الاستعلام عنه و أما في حالة تغيير أي بيانات في الطلب فإنه يجب الذهاب مباشرة إلى الخارجية السعودية مع الصورة المطبوعة من الطلب الذي تم تقديمه ، و أيضًا صورة و أصل للإقامة الخاصة بمقدم الطلب.

رسوم الزيارة العائلية

يبحث بعض المقيمين عن التكاليف المفروضة للحصول على إذن زيارة لأحد أفراد العائلة، لذا سنوضح لكم قيمة الرسوم المطلوبة في حالة زيارة المملكة لأول مرة وهي على النحو التالي: