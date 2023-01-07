مسابقة الحلم 2023.. اشترك وأكد أول سحب بجائزة 100 ألف دولار

بدأت مسابقة الحلم بإعلان جوائزها الأولى للعام الجديد 2023، وبحسب مصطفى الأغا، أكد أن هناك سحوبات بقيمة 100 ألف دولار ستجرى نهاية كل شهر، حيث يسمح هذا الإدخال للمتسابق بالدخول في سحبتين ، أحدهما بمبلغ 100000 دولار والآخر بمليون دولار، وكما أعلن برنامج الحلم في موسمه الجديد 2023، بأن هناك سحب على جائزة كبرى بقيمة 2 مليون دولار، وهذه سابقة من نوعها، لأن المنافسة تجذب ملايين الدولارات كل عام ، ولكن في فترة في العام الحالي، تتضاعف قيمة هذه الجائزة إلى مليوني دولار.

إرسال كلمة حلم في رسالة نصية

من اليوم يمكن المشاركة في مسابقة الحلم 2023 بأشكالها القانونية المعروفة ، من خلال الرسائل النصية القصيرة أو بإرسال رسالة مكتوبة بحلم على الرقم المقابل لبلدك ، أو من خلال تطبيق إلكتروني أو موقع حلم حيث تقوم بتسجيل هاتفك ثم اضغط على اوافق على ايقونة الشروط ثم اضغط على اشترك الان، ومن ثم تتم عملية الاشتراك وبعد ترسل الأسئلة في مواعيدها المحددة من قبل إدارة البرنامج.

شارك في مسابقة الحلم 2023

هناك طرق عديدة لمساعدتك على المشاركة في مسابقة الحلم 2023 التي تبث على قنوات MBC الفضائية. هذه المسابقة متاحة فقط لأي شخص في الوطن العربي بأكمله ، حيث يمكنك المشاركة في هذه المسابقة بإرسال كلمة حلم أو حلم إلى الرقم المخصص لبلدك، ثم أرسل واضغط على رقم بلدك للمشاركة في هذه المسابقة بشكل صحيح، ولتأكيد المشاركة في مسابقة الحلم ولضمان الوصول إلى أقرب سحب، يجب عليك اتباع 3 خطوات ، أولها المشاركة عبر رقم هاتف في بلدك أو من خلال تطبيق حلم الهاتف الذكي، ثم إرسال كلمة حلم إلى رقم في بلدك ، وسؤال اختبار يتصل بك من خلال الرقم الذي اشتركت فيه أو اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك من خلال الأرقام التالية: إرسال “95458 أو 95450” من مصر وإرسال “6070” من الإمارات وإرسال “65044” من المملكة العربية السعودية دولة الكويت ترسل رسالة من خلال “4141”، ومن سوريا الى الرقم “1555”، للمشاركة في مسابقة الحلم، من العراق الى الرقم “2770”، وهذه الأرقام المخصصة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم.