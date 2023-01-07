نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر الجزر التابعة لمنطقة جازان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منطقة جازان من أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة العربية السعودية، ويضم ساحل المنطقة باقة من أجمل الجزر، ولعل من أشهر الجزر التابعة لمنطقة جازان هي الجزر التي تدعى بجزر فرسان، حيث تقع في جنوب البحر الأحمر من جازان، وتتكون من عدد كثير من الجزر الطبيعية الساحرة، وبالإضافة إلى الطبيعة الخلابة، فإنه يمكنك مشاهدة آثارها والتعرف على معلومات تاريخية ضاربة بجذورها في عمق الحضارة الإنسانية، ومن أشهر جزر فرسان: جزر فرسان الكبرى، ودمسك، وقماح، والسقيد ودوشك، وكيرة، وسلوبة، وزفاف، ولتسمح لنا عزيزي القارئ أن نصطحبك في جولة قصيرة للتعرف على أهم وأشهر جزر في المملكة، والتي تتبع إداريا إمارة منطقة جازان.

جزر فرسان من أشهرالجزر التابعة لمنطقة جازان

جزر فرسان هي أرخبيل جزر (أرخبيل= يعني مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر) وتتكون كما أسلفنا من عدة جزر، كما أن بها العديد من الآثار مثل بيت الجرمل، والكدمي، وقلعة لقمان، والعرضي، ووادي مطر، ومنزل الرفاعي، والقلعة البرتغالية، وغيرها من الأماكن الأثرية الغنية بأصالتها التاريخية.

ويتألف أرخبيل فرسان من حوالي 84 جزيرة، تقع على بعد حوالي 42 كيلو متراً من شواطئ مدينة جازان، وهي من أهم مقاصد السياح في المنطقة، ومن أهم عناصر الجذب السياحي بها، هو تمتع الجزر بطقس معتدل وجميل، وشواطئ نظيفة وساحرة، بالإضافة إلى هدوئها الأخاذ، فهي ملاذ هادئ للهاربين من ضجيج الحياة إلى مكان يمكن الراحة فيه والاستجمام.

وفي عام 2021، تم تسجيل محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة اليونسكو.

وفي ديسمبر 2022، أعلن البريد الوطني السعودي إصدار 6 طوابع تذكارية توثق الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة للحفاظ على محمية جزر فرسان، ودعماً أيضا لكون الجزر تعد أول محمية سعودية تنضم إلى منظمة اليونسكو ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

أهم المعلومات عن جزر فرسان

تبلغ مساحة محمية جزر فرسان 5،408 كيلو مترات مربعة، لكن مناطق المحمية البرية تصل مساحتها 710 كيلو مترات تقريباً. وتتميز الجزر بأمواجها المتكسرة على الشواطئ البيضاء. وهي من أهم أماكن الغوص في السعودية.

ومن أكبر جزر فرسان جزيرة فرسان الكبرى، وفرسان الصغرى (السقيد)، وقماح، بالإضافة أيضا إلى غيرها من الجزر الخالية من السكان.

وتشير “وكالة الأنباء السعودية” أيضا إلى أن أرخبيل جزر فرسان هو عبارة عن محمية بحرية تحتوي على أكثر من 230 نوعاً من الأسماك. وتضم 50 نوعا من المرجان أيضا، وتحتضن 165 نوعاً من الطيور تقريباً، وأكثر من 180 نوعاً من النباتات. ويقتصر وجود أربعة من هذه النباتات في جزر فرسان فقط.

تتميز جزر فرسان باحتوائها على أحياء فطرية مهددة بالانقراض. مثل: السلحفاة صقرية المنقار، والسلحفاة الخضراء، والدلافين، وعرائس البحر، وأسماك القرش، وبعض من أنواع الحيتان. كما تتميز الجزر بوجود غابات القندل، والقرم، وهي تعد حاضنات لصغار الأسماك، والقشريات.

وتحتضن أكبر تجمع لطيور البجع الوردي الظهر في البحر الأحمر، وبجزر فرسان تجمع لطيور العقاب النسارية، والذي يعد أكبر تجمع لهذه الطيور في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.