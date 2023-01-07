شوف عروض اكسترا السعودية علي الأجهزة الإلكترونية والشاشات تصل إلى 50%

اكسترا السعودية تقدم عروض وتخفيضات هائلة على منتجاتها، لكي ترضى عملائها المترددين عليها حيث الخصومات بأسعار تنافسية لا تجدها في أي مكان غير اكسترا ، تعرض الأجهزة الكهربائية والجوالات والأجهزة الإلكترونية بأسعار مخفضة، وذلك بجانب تقديم إدارة اكستر بعض العروض لتسعد عملاءها في جميع فروعها، وفى هذا المقال سوف نقدم لكم العروض والتخفيضات. الموجودة في فروع بنده المختلفة.

عروض اكسترا علي الاجهزة الالكترونية والشاشات

عروض اكسترا على اللاب توب

لاب توب ابل ماك بوك برو إم 1 برو سعة التخزين 512 جيجا بايت وذاكرته الداخلية 16 جيجا بايت رام لونه رمادي شاشته 16 بوصة بسعر 10699 ريال بدلا من 11799 ريال سعودي.

يوجد لاب توب ابل ماك بوك برو إن 1 سعة تخزينية 1 تيرا بايت وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت ولونه رمادي وحجمه 14 بوصة بسعر 10799 بدل من 11799 ريال سعودي.

لاب توب ابل ماك بوك برو إم 2 مساحة تخزين 256 جيجابايت وذاكرته الداخلية 8 جيجا بايت لونه رمادي حجمه 13,3

بوصة بسعر 5459 ريال سعودي بدلا من 5999 ريالا سعوديا.

كما أنه يوجد مجموعة من العروض المميزة التي تكون موجودة في أسواق اكسترا والتي يحتاج إلى معرفتها الكثير من الأشخاص من أجل الاستفادة من العروض المميزة الموجودة في أسواق اكسترا المميزة والتي لا يمكن تعويضها.