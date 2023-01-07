نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احتفالات بنده بالعام الجديد عروض بنده في السعودية تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
تقدم مجموعة بنده في السعودية مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تساعدك في تخفيض حتى نصف الثمن للمنتجات التي تقوم بشرائها، وهذا حتى يستطيع جميع الأشخاص بالاستفادة من جميع العروض هذه وجميع المنتجات التي تقدم بأرخص الأسعار الممكنة، وهذا تحفيزا لجميع المواطنين بالتوفير أثناء عملية التسوق، فقد وصلت مجموعة كبيرة من العروض على المأكولات والمستلزمات المنزلية بشكل مميز ومنها الطماطم وجبنة الفيتا وريد كاو وشمع العسل وغيرها من المنتجات التي نتعرف على أسعارها بعد الخصم.
احتفالات بنده بالعام الجديد
- وفرت مجموعة بنده للسوبر ماركت مجموعة مختلفة من العروض المميزة التي لاقت إعجاب المواطنين في المملكة العربية السعودية.
- حيث أن هذه التخفيضات الاسبوعية وصلت إلى منتجات الألبان والخضروات المجففة والفواكه المجففة وغيرها من المأكولات والمنتجات الأساسية التي تلزم السيدات والرجال.
- حيث أصبح بإمكانك الآن الاستفادة من الخصومات على التمور وعلى الجبن الأبيض الإيطالي وعلى المرتديلا وزيت الزيتون البكر.
- وأيضا الخصومات على الطماطم المجففة والجبنة فيتا الريد وشمع العسل وغيرها من المأكولات ومستلزمات المنزل.
أهم تخفيضات وعروض بنده
تشمل التخفيضات والعروض المختلفة الخضروات والفواكه والمقبلات والطحينة وغيرها من مساحيق الغسيل المختلفة وشرائح الدجاج وغيرها من المنتجات، وهذه الخصومات والتخفيضات تتمثل في:
- جبن الشيدر من شركة المراعي ال56 جرام متوفرة بنصف السعر حيث تصل غلى 11.45 ريال بدلا من سعر 22.95 ريال.
- ويصبح سعر الفراولة بعد خص النصف 1.95 ريال بدلا من سعر 3.95 ريال.
- وسعر الطحينة الفاخرة المتوفرة بحجم خمسمائة جرام متوفر بسعر 12.45 ريال بدل امن 24.95 ريال.
- كما أنه يوجد مجموعة من العروض على وشرائح الدجاج من كلاسيك ساديل للعبوة بحجم 750 جرام متوفرة بسعر 18.45 ريال بدلا من 38.50 ريال سعودي فقط لا غير.
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