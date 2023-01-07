نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق عبد الله العثيم أقوى تخفيضات السلع الغذائية في المقال التالي

أعلنت مجموعة أسواق عبد الله العثيم عن أحدث تخفيضات على المنتجات المعروضة داخل جميع فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، والتي يزيد عددها عن 300 فرعاً، وتحتوي مجلة عروض العثيم مول لهذا الأسبوع على مئات السلع بأسعار مخفضة، تأتي على رأسها سلع الغذاء والخضر والفاكهة، وأيضاً تتضمن العروض اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة وكذلك منتجات الألبان، بالإضافة إلى السلع التموينية من الزيت والسكر والأرز البسمتي والمصري، فضلاً عما يعرضه المول من منتجات أخرى من الأجهزة الكهربية والمنسوجات ومستلزمات المنزل المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني نوضح بعض صفحات عروض أسواق العثيم على المواد الغذائية. أسواق عبد الله العثيم تخفيضات احصل على عرض عبوتين بلاستيكيتين من زيت ذرة عافية سعة لتر ونصف، بالإضافة إلى 500 مل مجاناً مقابل 51.95 ريال فقط بدلاً من 67.90 ريال.

يمكنك الحصول على عبوة لتر ونصف من زيت نخيل/ هالة دوار الشمس بسعر 14.95 ريال للحبة بدلاً من 19.95 ريال.

استفد بخصم 7 ريالات على زيت أولايت كانولا لتر ونصف، المعروض مقابل 19.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي. اشتري كرتون من عصير برتقال المراعي به 18 عبوة 140 مل مقابل 13.95 ريال فقط بدلاً من 18 ريال.

متبل المراعي مدخن وزن 250 جم سعر الحبة 6.95 ريال بدلاً من 9 ريالات. عروض العثيم مكة احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم طازج مقابل 52.95 ريال سعودي.

عرض على دجاج التنمية الطازج وزن الحبة 1100 جرام بسعر 16.95 ريال.

صدور دجاج التنمية طازجة بدون عظم وزن الطبق 450 جرام مقابل 17.5 ريال. يمكنك تحضير سلطة بابا غنوج من باذنجان رومي أسود حجم وسط بسعر 2.95 ريال للكيلو، كما يمكنك استخدامه في تحضير العديد من الوصفات الأخرى مثل المسقعة المصرية. تخفيضات العثيم مول وفر مع عروض العثيم على المخبوزات الطازجة المختلفة. حيث يمكنك الحصول على مناقيش شامية منوعة زود. طبق يحتوي على ثلاث حبات مقابل 4.95 ريال فقط بدلاً من 6.95 ريال.

اشتري علبة من شابورة سمسم وحبة بركة أصابع مقابل 12.5 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي. احصل على زود كريم دونات ميني شوكولاته 9 حبات بسعر 7.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

اشتري تورتة صغيرة مدورة مقابل 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال ووفر خمس ريالات. عمر شويل - جدة أسواق عبد الله العثيم أقوى تخفيضات السلع الغذائية - ثقفني وزارة الحج أعلنت عن التسجيل لحجاج الداخل 4 باقات تبدأ من 3465 حتى 11.435 ريال سعودي

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