شوف عروض اكسترا الكبرى خصم أكثر من 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات الذكية

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عروض اكسترا الكبرى خصم أكثر من 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات الذكية، يقدم اكسترا الكبرى مجموعة من العروض التي تستمر حتى نهاية شهر يناير 2023، حيث يتوفر ديلونجي ماكينة صنع القهوة سعة 2.5 لتر بقوة 1450 وات بسعر 5199 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى يناير 2023 تتضمن خصومات اكسترا الكبرى خصومات على أجهزة المطبخ : يتوفر كلاس برو غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو 15 برنامج باللون الأبيض بسعر 1099 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 129 ريال.

يتوفر ال جي غسالة تعبئة علوية سعة 11 كيلو مزودة بواي فاي باللون الأسود بسعر 2699 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 129 ريال. تخفيضات extra على الأجهزة الكهربائية تتضمن عروض اكسترا الكبرى خلال شهر يناير خصم خاص على الأجهزة الكهربائية : يتوفر كلاس برو فريزر أفقي سعة 144 لتر باللون الأبيض بسعر 799 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج فريزر عمودي سعة 11.1 قدم كمبريسور انفيرتر باللون الفضي بسعر 4199 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً. أقوى الخصومات على أجهزة المطبخ تتضمن خصومات اكسترا الكبرى على أجهزة المطبخ عروض خاصة خلال شهر يناير : يتوفر فيليبس محضر طعام سرعتان بوعاء سعة 1.3 لتر بقوة 600 وات باللون الأسود بسعر 189 ريال بدلاً من 390 ريال خصم 51%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر براون بيور إيز محضر طعام سعة 2.1 لتر بقوة 800 وات بلون أبيض/رمادي بسعر 309 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات الذكية اكسترا السعودية إستكمالاً لسلسلة عروض اكسترا تتضمن عرض خاص على الشاشات الذكية : يتوفر شارب تلفزيون أندرويد 32 بوصة فائق الوضوح بسعر 799 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر شارب تلفزيون ذكي 50 بوصة فائق الوضوح بسعر 1399 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 60%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى خصم أكثر من 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات الذكية - ثقفني خصومات كبيرة من لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع

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