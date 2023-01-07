نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية خصومات الأسبوع الأول من العام الجديد خصم 50%حتى نفاذ الكمية اغتنم الفرصة في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يمكنك الاستفادة بها بكل سهولة عند شراء أي منتج تريده من منافذ بيع بنده، والتي تطرح عدد كبير من المنتجات بأقل الأسعار، خاصة وأن هناك فروع كثيرة لمتاجر بنده السعودية، كما تطرح بنده الخصومات على كافة أنواع اللحوم والمعلبات والحلويات، وغير ذلك من المنتجات والسلع المختلفة.
عروض بنده السعودية
تعتبر منافذ بيع بنده السعودية من أشهر المتاجر التي تقدم منتجات متنوعة بأسعار مخفضة السعر، وإليكم أقوى خصومات بنده السعودية فيما يلي:
- يمكنك شراء ماكسي رول الذهبي 350 متر بنصف السعر فقط قم بشراء عبوة واحدة والحصول على الأخرى هدية بسعر 29.95 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على عرض شامبو بانتين حجم الـ 400 مل، أو بديل الزيت حجم الـ 275 مل، أو بلسم حجم الـ 360 مل عند شرائك عبوة واحدة تحصل على الأخرى هدية فقط بسعر 18.95 ريال سعودي.
- هناك أيضًا عروض مخفضة السعر مثل جل غسيل أومو 2.7 لتر العلبة الواحدة بسعر 24.95 ريال سعودي.
- كما يتم عرض بيبسي عادي، دايت، سڤن آب، ميرندا، ماونتن ديو، شاني عدد 6 عبوات حجم الـ 250 مل، العرض الخاص يمكنك شراء ثلاث عبوات والحصول على الأخرى هدية بسعر 45.75 ريال سعودي.
خصومات بنده السعودية
لدى منافذ بيع بنده السعودية التي تعد أشهر متاجر التجزئة والتي تحصد عدد كبير من زيارات ومعاملات بشكل كبير عدد مميز من الخصومات والعروض المستمرة، وإليكم ما يخص فيما يلي:
- يمكنك الحصول على أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي عدد 100 كيس عند شراء عبوتين تحصل على الأخرى هدية بسعر 32.95 ريال سعودي.
- لدى متاجر بنده السعودية بطاطس شيبس برينجلز 165 جرام، العرض الخاص يمكنك الحصول عليه عند شراء عبوتين والحصول على الأخرى هدية فقط بسعر 25.95 ريال سعودي.
- هذا ويمكنك شراء لحم سمك تونا خفيف بليمز ألوها 185جرام عند شراء 4 عبوات تحصل على عبوتين هدية بسعر 27.75 ريال سعودي.
- اطلب الآن العرض الحصري على مكرونة برفيتو وزن 500 جرام عدد 6 علب بسعر 25.95 ريال سعودي.
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