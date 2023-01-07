نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض من بندة السعودية بالصور مع بداية العام الجديد 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية العام الجديد عملت بندة السعودية على تقديم الكثير من العروض والتخفيضات القوية إلى عملائها وتصل نسبة الخصومات إلى 50% ويشتمل العرض على كافة المنتجات المتواجدة في المتجر وجميع المنتجات طازجة واليوم من خلال مقالنا التالي سنتعرف سويًا على عروض بندة مع بداية العام الجديد.

عروض بندة بالمملكة العربية السعودية

إليكم في السطور الآتية بعض المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بندة مع الأسعار:

يشتمل العرض على فراولة مصري ويصل سعر العلبة إلى 1.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على جبن شيدر المراعي 6×56 جرام متوفرة بسعر 11.45 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على شرائح بروستد دجاج كلاسيك ساديا متوفرة بسعر 18.45 ريل سعودي. كما يحتوي العرض على طحينة فاخرة الجميل 500 جرام متوفرة بسعر 12.45 ريال سعودي. بالإضافة إلى مسحوق غسيل تايد مركز 7 كيلو متوفر بسعر 54.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على كوكو بوبس شوكوز أو رقائق فروستيز كلوقز 500 جرام متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى هيل أخضر زينا 250 جرام متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية يناير 2023

كما يشتمل العرض على خضار مشكل مونتانا 400 جرام متوفر بسعر 2.95 ريال سعودي. يشمل العرض أيضًا على زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر مقطع إلى شرائح متوفر بسعر 12.45 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على بطاطس مقلية مقرمشة ساديا متوفر الكيلو بسعر 7.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على جبنة موزاريلا 200 جرام متوفرة بسعر 21.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي 700 جرام متوفرة بسعر 10.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على كوكو بوبس شوكوز، رقائق فروستيز كلوقز 500 جرام متوفرة بشعر 19.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على هيل أخضر زينا 250 جرام متوفرين بسعر 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات بندة السعودية يناير 2023

كما يحتوي على خضار مشكل مونتانا 400 جرام متوفر بسعر 2.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على مسحوق غسيل العملاق 10 كيلو متوفرة بسعر 47.45 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مطهر ديتول مجموعة 2 لتر متوفرة بسعر 42.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على شامبو هيربال إيسنس 400 مل، بلسم 360 مل متوفرة بسعر 8.95 ريال سعودي بجميع فروع أسواق بندة بالسعودية. كما يحتوي العرض على شبيهة جبن كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك 500 جرام متوفرة بسعر 15 ريال سعودي بجميع فروع بندة السعودية. يشتمل العرض على زيت ذرة نور 1.5 لتر متوفرة بسعر 33.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على شطة حارة كريستال 474 مل متوفرة بسعر 23.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على دقيق فاخر فوم 1 كيلو متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية اليوم

يحتوي العرض على كيلو من جوز الهند مطحون متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على هيل رقم 2 ويصل سعر الكيلو إلى 129.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مسحوق سميد تركي متوفرة بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو. يشتمل العرض على لوز أبيض شرائح متوفرة بسعر 59.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على صدر حبش مدخن حلوان إخوان ويصل سعر الكيلو إلى 99.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على مرتديلا دجاج سادة\ بالزيتون حلواني اخوان ويصل سعر الكيلو إلى 39.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على زيتون أخضر أردني الريف يصل سعر الكيلو إلى 17.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على جبنة دوبل كريم\ فيتا\ براميلي\ اسطنبولي مالك متوفرة بسعر 18.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على جبن عكاوي أسترا يصل سعر الكيلو إلى 39.95 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية هذا الأسبوع