1% فقط يمكنهم حل هذا اللغز الذي حير الكثير من الأشخاص

الكثير من الناس يحبون الألغاز حيث أنها تعد من الأمور المسلية وبها تفكير أيضا ويشعر الشخص بسعادة عارمة عندما يتمكن من حل اللغز بنجاح ولذلك سوف نقدم لك في هذا المقال مجموعة من الألغاز المختلفة والتي تتضمن مجموعة من المهارات العقلية كما أنها تعد من الأنواع الجديدة والمختلفة عن الألغاز التي رأيتها من قبل.

اللغز الجديد في مقالنا اليوم:

يجب عليك التركيز جيدا قبل إجابة السؤال.

تم ذهاب ثلاث أشخاص إلي فندق ما وكانت الأجرة الخاصة بالغرفة الواحدة التي توجد داخل الفندق 30 دولار ودفعوا كلهم هذا المبلغ ليدخلوا تلك الغرفة، حيث أصبحت القيمة المستحقة من كل شخص منهم 10 دولار لحجز تلك الغرفة، وتحركوا جميعهم للذهاب إلي الغرفة التي حجزوها، وبعد مرور القليل من الوقت الذي كان تقريبا قدره 15 دقيقة تفاجأ صاحب الفندق أنه حاسب هؤلاء الأشخاص على مبلغ خاطئ حيث أن حساب الغرفة الواحدة 25 دولار وليس 30 دولار، فأعطي صاحب الفندق إلي الخادم الموجود في هذا الفندق مبلغ قدره 5 دولار لكي يعطيها إلي الثلاث أشخاص، ظل الخادم يفكر في كيفية قسمة هذا المبلغ الذي مقداره 5 دولار علي الثلاث أشخاص ووجده أمر صعب للغاية، فأحضرته فكرة غير جيدة وهي أن يقوم بسرقة 2 دولار ويعطي كل واحد من التلات أشخاص دولار واحد فقط، وعند حساب مقدار ما دفعه كل شخص فيكون 9 دولار وعندما نقوم بضرب 9 * 3 يكون الناتج 27 وعند إضافة 2 دولار الذي قام الخادم بسرقتهم يصبح الناتج 29 دولار ويصبح اللغز هنا في وجود الدولار المفقود ليصبح المبلغ 30 دولار كما كان

مسبقا.