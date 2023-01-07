نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وخطوات الاشتراك للحصول على الجائزة الكبري في المقال التالي
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وخطوات الاشتراك للحصول على الجائزة الكبري مسابقة الحلم 2023 حتى يمكنك الاشتراك في المسابقة والفوز بالجائزة الهائلة التي يقدمها البرنامج والتي تمكنك من تحقيق أحلامك التي طالما انتظرت تحقيقها، وها نحن في بداية عام جديد يمكنك أن تحقق هذه الأحلام فقط عند الاشتراك في مسابقة الحلم، وهي أقوى مسابقة عرفها العالم العربي والعالمي منذ عدة سنوات والتي تقدم جوائز قيمة بملايين الدولارات، بالإضافة إلى عمليات السحب التي تتم على جوائز وهدايا لا حصر لها من سيارات وهواتف وغيرها من الهدايا الجذابة التي يحلم الجميع بالحصول عليها، ومن المعلوم لدى الجميع أن المسابقة يتم عرضها على شاشة قنوات إم بي سي، والتي يذيعها المذيع الشهير مصطفى الأغا.
يمكنكم من خلال السطور التالية الاطلاع على أرقام الاشتراك في مسابقه الحلم 2023 على قناة ام بي سي لكي تصبح من المؤهلين للفوز بالجائزة الكبرى بعد الاجابة على الاسئلة التي تصل إليك بعد التواصل مع النظام الخاص ببلدك لتكون من ضمن المشتركين رسميا في مسابقة الحلم التي يقوم بتقديمها الإعلام الكبير مصطفى الاغا حيث تعتبر من أكثر المسابقات المشهورة حول الوطن العربي وحصل ملايين من الأشخاص على العديد من الجوائز المميزة.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
الاشتراك في مسابقة الحلم ليس بالأمر الصعب كما يعتقده البعض، والذين يرغبون في المشاركة في المسابقة ولكن يعتقدون أن الأمر صعب أو مستحيل، ولكن عملية الاشتراك سهلة للغاية، وذلك عن طريق إرسال كلمة حلم إلى الرقم المقابل لبلدك الذي نعرضه لكم في السطور التالية:
- رقم الاشتراك من مصر 95458، أو 45095.
- رقم الاشتراك من الإمارات 7060.
- رقم الاشتراك من المملكة العربية السعودية 650444.
- رقم الاشتراك من سوريا 5515.
- رقم الاشتراك من الكويت 4141.
- رقم الاشتراك من فلسطين 5067.
- رقم الاشتراك من العراق 2770.
- رقم الاشتراك من الأردن 88898.
- رقم الاشتراك من تونس 81985.
- رقم الاشتراك من البحرين 94000.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
يمكن لجميع الأفراد من جميع أنحاء العالم الاشتراك في مسابقة الحلم بشرط أن يكونوا من بالغي سن الرشد، وهو السن الذي تحدده قوانين كل دولة، ويمكن الاشتراك في المسابقة بإحدى الطرق التالية:
- الاشتراك عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة join أو انضم على الرقم المرادف لبلدك.
- إرسال رسالة بها كلمة حلم أو Dream على الرقم المقابل لبلدك، والرد على الأسئلة التي سترسل إليك بشكل صحيح.
- الاشتراك عبر التطبيق الخاص بمسابقة الحلم الذي يمكن تحميله عبر متجر جوجل بلاي، ومن مميزات هذه الطريقة الحصول على عدد من العملات الرقمية المجانية.
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