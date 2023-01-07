موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2023 وقائمة بالعطلات والاجازات الرسمية

تزداد التساؤلات عن الإجازات والعطلات الرسمية المقررة في عام 2023، وبالطبع أول إجازة تأتي بالعام الجديد هو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023، ووفقًا للتقويم الغريغوري ينتظر الجميع العام الجديد لأنه أيام قليلة وتبدأ الاحتفالات بعيد الميلاد في الأول من يناير، وبعد الإفصاح عن خريطة الإجازات لعام 2023 التي وصل العدد فيها إلى 114 يوم إجازة بالعام الجديد بالعام الحكومي، والخاص، والجامعات والمدارس، نوضح الآن ما هو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 حتى تستطيع أن تقرر كيف ستقضي هذه الاجازة وتخطط لها جيدًا.

موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2023

أعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 هو أول أيام السنة الميلادية، وعلى هذا تقرر أن عيد الميلاد المجيد سيكون يوم السبت الموافق السابع من يناير، كما أعلن سيادته عن الأعياد القبطية التي تقام في نفس هذا الشهر والذي جاء كالآتي:

يوم السبت 14 يناير 2023 عيد الختان.

يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 عيد الغطاس.

يوم السبت 21 يناير 2023 الاحتفال بعرس قانا الجليل.

كما أن شهر فبراير ومارس وإبريل أيضًا يأتي كل منهما محملًا بعض من الأعياد القبطية التي يحرص الأخوة الأقباط على الاحتفال بها هي كالآتي:

يوم الاثنين 6 فبراير 2023 بدء صوم يونان.

يوم الخميس 9 فبراير 2023 فصح يونان.

يوم الأربعاء 15 فبراير الاحتفال بدخول السيد المسيح الهيكل.

يوم الاثنين 20 فبراير 2023 الاحتفال ببدء الصوم الأربعيني المقدس.

يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023 الاحتفال بعيد ظهور الصليب المقدس.

يوم الجمعة 7 أبريل 2023: عيد البشارة.

يوم الجمعة 7 أبريل 2023: ختام الصوم الأربعيني المقدس.

يوم السبت 8 أبريل 2023: الاحتفال بـــ سبت لعازر.

يوم الأحد 9 إبريل: أحد الشعانين.

يوم الخميس 13 إبريل 2023: خميس العهد.

يوم الجمعة 14 إبريل: الجمعة العظيمة.

قائمة الإجازات والعطلات الرسمية لعام 2023

تم الإفصاح عن اجازات وعطلات عام 2023 التي تعطل فيها جميع الهيئات الحكومية، الخاصة، وأيضًا الجامعات والمعاهد والمدارس، وتلك هي القائمة المعلن عنها حتى الآن، والتي تتمثل في الآتي: