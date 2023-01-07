نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن فورا خطوات شحن شدات ببجي 2023 pubg uc بطريقة رسمية وآمنة وربح 7000 شدة في المقال التالي
يوجد تساؤلات كثيرة على محرك البحث جوجل حول طريقة شحن شدات ببجي إما بطرق مدفوعة أو بطرق مجانية، وهذا الذي سوف نوضحه من خلال هذا المقال، حيث فكرة لعبة ببجي مبنية على القتال والمحاربة حتى البقاء على قيد الحياة للنهاية، حيث تبدأ اللعبة في ساحة الانتظار حتى يدخل 100 لاعب ثم يركب الجميع الطائرة وينزل كل لاعب في المكان الذي يريده على الخريطة، ويبدأ كل لاعب في تجميع السلاح والذخيرة حتى يتمكن من قتل أي عدو يقابله، والذي يستطيع أن يبقى على قيد الحياة حتى النهاية هو الفائز، وحتى تتمكن من فعل ذلك يجب أن تقوم بشحن شدات ببجي.
طريقة شحن شدات ببجي بطرق مجانية ومدفوعة
يوجد عدة طرق يمكن من خلالهم شحن شدات ببجي وتجميع عدد كبير من عملة الـ UC وهي العملة التي يتم تداولها في اللعبة وعن طريقها يمكن شراء كل شئ باللعبة مثل الأسلحة والألبسة وتفعيل الرويال بأس، ويمكن الشحن من خلال متجر بلاي بهذه الطريقة:
- الدخول إلى موقع لعبة pupg mobile .
ثم النقر فوق شدات الـ UC في اللعبة.
ثم انقر فوق عملية الشراء.
ادخل عدد الشدات التي تريدها.
اختر وسيلة الدفع التي ستدفع بها وهي وهي بطاقة Google Play.
شحن شدات ببجي من خلال برنامج midasbuy
يمكنك الشحن من خلال الأيدي الخاص بحساب اللعبة عن طريق موقع ميداسباي الرسمي بالطريقة التالية:
قم بتسجيل الدخول على موقع midasbuy الرسمي.
بعد ذلك حدد الدولة ثم انقر على انطلق.
بعدها اختر شراء شدات ببجي UC.
ومن ثم اكتب الأيدي الخاص بحساب لعبة ببجي.
بعد ذلك حدد وسيلة الدفع التي تناسبك.
ثم ادخل عدد الشدات التي ترغب في شحنها.
ثم انقر على ادفع الآن وبذلك تكون قد حصلت على الشدات وتأكد من وجودها في حسابك.
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