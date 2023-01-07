نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الصفحة الرئيسية بمناسبة العام الجديد 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الصفحة الرئيسية ، مع بداية العام الجديد 2023 تقدم أسواق هايبر بنده بالمملكة عروض لامثيل لها وجوائز قيمة، لعملائها الكرام، ومحبي التسوق من Panda لا تفوتوها، بادروا بالشراء الآن سواء بالذهاب إلى أقرب الفروع لكم، أو من خلال الطلب أون لاين، نساعد على معرفة العروض المتاحة بعرض أهم صفحات مجلة العروض، لهذا الأسبوع، كما يوجد سحب على 45 سيارة ARRIZO 5 لمدة أسبوعين، قد تكون أحد الفائزين.

عروض بنده السعودية الصفحة الرئيسية

وفر حتى نصف الثمن شعر بنده لهذا الأسبوع على معظم السلع المعروضة بكل أنواعها، على سبيل المثال الجبن الشيدر انتاج المراعي 6 حبات بسعر 11،45 ريال فقط بدلا من 22،95 ريال، والفراولة المصرية اللذيذة المحببة للأطفال، العبوى 250 جم ب 1.95 ريال، لاغني عن الأطعمة سريعة التحضير في كل منزل، وبالأخص للأشخاص العاملين ولايملكون وقت دائما لأعداد الطعام ومنها البروستد ساديا أفضل الأنواع سعر 750 جم ب 18.95 ريال.

عروض التوفير بنده PANDA

المنظفات ومنتجات العناية الشخصية لها نصيب خاص من عروض توفير بنده نصف الثمن ومنها عرض مميز على مسحوق 10 كيلو العملاق ب 47،45 ريال بدلا من 94،95 ريال، نحتاج دائما لتعميق وتطهير المنزل تخلص من الروائح الكريهة والميكروبات والجراثيم يعتبر ديتول المطهر الأقوي من نوعه سعر 2 لتر ب 42،95 ريال بدلا من 100 ريال.

هيربال إيسنس من أفضل أنواع الشامبو والبلسم للشعر متاح لجميع أنواع الشعر وزن العبوة 400 مل و 360 مل سعر العرض ب 8،95 ريال، لوشن فازلين لجسم أكثر ترطيب ونعومة ب 23،50 ريال.

السلع الأساسية لا غناء عنها في أي منزل على غرار الزيت والدقيق والسكر والأرز توفر أسواق بنده أقوي التخفيضات على تلك النوعية من السلع لسد احتياجات العملاء، سعر 6 حبات من دقيق فوم الفاخر وزن كيلو ب 9،95 ريال، زيت ذرة نور وزن 1،5 لتر 2 عبوة ب 33،95 ريال.

العرض الذهبي على أرز أبو كاس وزن 10 كيلو الكية محدوة فقط 3 حبة لكل عميل ب 54،95 ريال، عروض البهارات والمكسرات تشمل كيلو من جوز الهند المطحون بسعر 19،95 ريال، والسميد التركي ب 6،95 ريال، الهيل ب 129،95 ريال، المكسرات مفيدة جداً لصحة الجسم، سواء بتناولها بشكل مباشر مع تحديد الكمية، أو بإضافتها للطعام لمنحه طعم مميز سعر كيلو من المكسرات المشكلة ب 70 ريال.