شوف عروض لولو ماركت يناير التوفير صفقات مذهلة وجودة عالية

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عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت يناير التوفير ، التسوق من الهايبر ماركت الشهيرة ممتع للغاية لأفراد العائلة، يجعلهم يتشاركون في شراء احتياجات المنزل، وقضاء وقت مميز، فالتسوق في حد ذاته يمنحنا الشعور بالسعادة، ويغير الحاله النفسية، بجانب العروض المتاحه على السلع تساعد على التوفير بشكل كبير، مقارنة بالشراء من الماركت الصغيرة، أيضا يتوافر مئات الأصناف ممايتيح للعميل المقارنة بين المنتجات والسلع ليختار منها مايتناسب مع إمكانياته المادية واحتياجاته، لولو ماركت يقدم تشكيلة مذهلة ويرفع شعار يناير التوفير إليكم نبذه عن أقوي عروض هذا الأسبوع.

عروض لولو ماركت يناير التوفير

للتمتع بصحة جيدة، والقدرة على أداء المهام اليومية بنشاط وحيوية، يجب الحرص على أتباع نظام صحي يومي، يتكون من الفاكهة والخضروات والبروتين، والأبتعاد قدر الإمكان عن الأطعم الضارة والمشبعة بالدهون الغير صحية، لذا يوجد قسم خاص بلولو ماركت للمنتجات الطازجة المستوردة والمحلية تحصد يوميا من المزرعة ومنها:

كيلو من اليوسفي أسباني يعرف أيضا باسم كليمنتين حلو المذاق وغني بفيتامين سي سعر الكيلو ب 9،45 ريال، التفاح بديل القهوة في الصباح سعر الكيلو ب 5،45 ريال النوع جالا بولندي، المانجو ب 9،95 ريال، الأناناس من الفواكه الرائعة سعر الحبة ب 6،95 ريال إذا كنت توجه مشكلة في تقطيعه يمكنك طلب تقطيعة في قسم الفواكه.

عروض لولو ماركت اللجوم والأسماك

فوائد تناول الأسماك يوميا أو على الأقل أسبوعياً لاتعد ولا تحصي، يجب الحرص على تناوله باستمرار لأنه غني بالأميجا 3، ويرفع من مناعة الجسم مما يجله يقاوم الإصابة بالعديد من الأمراض مثل القلب والجلطات والزهايمر، ويساعد أيضا على رفع الحاله النفسية، يوجد تشكيلة رائعة من الأسماك بلولو ماركت ومنها الروبيان الطازج وزن 60 جم ب 30 ريال مزارع، سعر كيلو السلمون النرويجي ب 49،95 ريال، والسمك الشعري كبير الحجم ب 19،90 ريال.

عشاق الأجبان والمخللات أنواع مختلفة ومميزة لأرضاء جميع الأذواق، جبنة دبل كريم هولندي الكيلو ب 15،90 ريال، اللبنة الهنجاري ب 18،90 ريال، الزيتون الأخضر الذي يجب أن يوجد كطبق جانبي على مائدة الطعام ب 13،90 ريال ساده بدون أي حشو، الجبنة الاسطنبولى ب 11،50 ريال.