شوف أقوى عروض بداية العام من لولو هايبر ماركت 2023 للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

عروض لولو هايبر ماركت 2023 لداية العام على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تحطم الأسعار، بحيث تمثل فرصة عظيمة لكل عروسة مقبلة على الزواج وترغب في شراء أجهزة منزل الزوجية بأوفر الأسعار، في ظل موجة غلاء الأسعار التي تسيطر على السوق الدولي والمحلي، كما تقدم عروض حصرية لا تفوت على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتي سبق واستعرضناها لكم من خلال مقال سابق، والآن نستعرض أهم صفحات عروض الأجهزة لهذا الأسبوع.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت 2023 للأجهزة الكهربائية

وننوه عملائنا الكرام أن العروض المدرجة خلال فقرات هذا المقال متاحة فقط في فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من اليوم وحتى اليوم العاشر من الشهر الجاري.

أيكون خلاط مع مطحنة بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

شواية كهربائية من أيكون بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

غلاية كهربائية زجاجية من أيكون سعة 1.8 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

وعرض خاص على أيكون غسالة حوضين سعة 8 كيلو بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

موزع مياه من أيكون بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 419 ريال.

ميديا غسالة تحميل علوي سعة 8 كيلو جرام بسعر 1,099 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال.

ال جي غسالة صحون مزودة بخمس برامج بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 6,099 ريال.

جبسون موقد وفرن غاز خمس شعلات مقاس 60*90 بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

وأقوى العروض على ثلاجة نيكاي سعة 527 لتر بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال.

عروض الأدوات المنزلية المتنوعة

تيفال طاوة مقاس 30 سم بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

فيفالدي قدر طغط ستانلس ستيل سعة 8 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

وأقوى عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع على مجموعة أواني طهي من برستيج غير لاصقة مكون من 8 قطع فقط بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.