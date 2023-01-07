نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بداية العام من لولو هايبر ماركت 2023 للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عروض لولو هايبر ماركت 2023 لداية العام على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تحطم الأسعار، بحيث تمثل فرصة عظيمة لكل عروسة مقبلة على الزواج وترغب في شراء أجهزة منزل الزوجية بأوفر الأسعار، في ظل موجة غلاء الأسعار التي تسيطر على السوق الدولي والمحلي، كما تقدم عروض حصرية لا تفوت على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتي سبق واستعرضناها لكم من خلال مقال سابق، والآن نستعرض أهم صفحات عروض الأجهزة لهذا الأسبوع.
أقوى عروض لولو هايبر ماركت 2023 للأجهزة الكهربائية
وننوه عملائنا الكرام أن العروض المدرجة خلال فقرات هذا المقال متاحة فقط في فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من اليوم وحتى اليوم العاشر من الشهر الجاري.
- أيكون خلاط مع مطحنة بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.
- شواية كهربائية من أيكون بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.
- غلاية كهربائية زجاجية من أيكون سعة 1.8 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.
- وعرض خاص على أيكون غسالة حوضين سعة 8 كيلو بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.
- موزع مياه من أيكون بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 419 ريال.
- ميديا غسالة تحميل علوي سعة 8 كيلو جرام بسعر 1,099 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال.
- ال جي غسالة صحون مزودة بخمس برامج بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 6,099 ريال.
- جبسون موقد وفرن غاز خمس شعلات مقاس 60*90 بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.
- وأقوى العروض على ثلاجة نيكاي سعة 527 لتر بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال.
عروض الأدوات المنزلية المتنوعة
- تيفال طاوة مقاس 30 سم بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.
- فيفالدي قدر طغط ستانلس ستيل سعة 8 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.
- وأقوى عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع على مجموعة أواني طهي من برستيج غير لاصقة مكون من 8 قطع فقط بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.
- ريجال ترمس حفظ السوائل سعة واحد لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 78 ريال.
- وعاء حفظ حرارة الطعام مدهب من شيفلاين بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.
- برستيج طقم سكاكين بقاعدة خشبية مكون من 7 قطع بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 81 ريال.
- وعرض خاص على لولو طقم عشاء ميلامين مكون من 34 قطعة متنوع فقط بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بداية العام من لولو هايبر ماركت 2023 للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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