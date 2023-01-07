شوف عروض بنده وفر نصف السعر في السعودية من هايبر بنده panda

وفر نصف السعر مع أجدد عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع على أسعار السلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، بما في ذلك منتجات التنظيف والتعقيم ومنتجات العناية الشخصية، ويعد هايبر بنده hyper panda أحد أكبر المتاجر السعودية التي تجمع كل ما يحتاجه المواطن السعودي وكذلك احتياجات المنزل العصري، إذ يعرض في نشرة العروض الأسبوعية آلاف السلع والمنتجات بتخفيضات كبيرة وخصومات هائلة، بحيث توفر للمستهلك كافة احتياجاته مقابل أقل سعر، في السطور التالية نعرض أهم المنتجات بنصف السعر لكي تتمكن عزيزي القارئ من إيجاد احتياجاتك بسعر مخفض.

عروض بنده بنصف السعر

تتنوع السلع المتوفرة ضمن الخصومات الاسبوعية لتشمل الأرز البسمتي الطبق الأساسي على المائدة السعودية، وكذلك أكياس السكر كبيرة الحجم الموفرة، وذلك إلى جانب السلع المتنوعة الخاصة بالإفطار والوجبات الخفيفة والأطباق الجانبية، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الشتوية الطازجة التي تتجدد بشكل دائم ومستمر في كل يوم بمختلف فروع بندة، وتتعدد السلع المعروضة منها السلع المحلية ومنها المنتجات المستوردة، ولكن يضمن لك هايبر بنده في كل منتج الجودة والصلاحية لضمان سلامة المواطن.

هايبر بنده

استمتع بشراء منتجاتك المفضلة من المنتجات الأساسية بالإضافة إلى التسالي والوجبات الخفيفة الذي يوفرها هايبر بنده لجميع العملاء، بإمكانكم الحصول على العرض المفضل من خلال الطلب من بنده أون لاين، وبإمكانكم زيارة أقرب الفروع والتعرف على المزيد من العروض والخصومات، ومتابعة نشرة العروض الأسبوعية من خلال موقعنا، حيث نوافيكم بكل ما هو جديد.

بنده السعودية

نصف كيلو طحينة فاخرة بسعر 12 بدلًا من 24 ريال.

مسحوق غسيل تايد المركز 7 كيلو بسعر 54 بدلًا من 109 ريال.

جبنة شيدر المراعي عبوة 6×56 جرام بسعر 11 ريال بدلًا من 22 ريال.

250 جرام فراولة مصري بسعر 1.95 بدلًا من 3.95 ريال.

750 جرام شرائح دجاج بروستد وبروستد كلاسيك من ساديا بسعر 18 بدلًا من 38 ريال.

عرض 1+1 زيت ذرة نور 1.5 لتر بسعر 33 بدلًا من 68.90 ريال.

جمعنا لكم أفضل عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية، واخترنا المنتجات المتوفرة بنصف السعر فقط، وبذلك ننقل لكم أقوى الفرص التوفيرية من مختلف متاجر السعودية، وتخفيضات السنة الجديدة التي تستمر طوال شهر يناير، تابعونا عبر موقعنا هذا لمعرفة المزيد من الخصومات والتخفيضات.