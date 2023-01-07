شوف إلحق أقوى عروض هايبر بنده عروض نصف السعر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة Panda

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عروض هايبر بنده توفر لجميع عملائها عروض مميزة ليس لها مثيل في أي مكان عروض سوف تنال إعجابهم بقوة. حيث تقدم متاجر بنده وهايبر بنده أقوى عروض نصف السعر على مختلف السلع الغذائية الهامة والضرورية بصفة عامة لكل بيت. لذلك ندعو الجميع للذهاب للتسوق وشراء المنتجات التي هم بحاجة إليها قبل نفاذ السعر أو نفاذ الكمية لا تفوت العرض من Panda. أقوى عروض هايبر بنده عروض نصف السعر على السلع الغذائية احصل على خصم نصف السعر على فراولة مصري وزن 200 أو 250 جم، للعلبة بسعر 1.95 ريال بدلاً من 3.95 ريال سعودي. متوفر طحينة فاخرة إنتاج الجميل، وزن العبوة 500 جم، بسعر 12.45 ريال بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

اشتري شرائح أو بروستد دجاج بروستد كلاسيك ساديا، للحبة وزن 750 جم، مقابل 18.45 ريال بدلاً من 38..50 ريال سعودي.

أما بالنسبة لمساحيق الغسيل فمتاجر بنده توفر مسحوق غسيل نوعه تايد مركز بخصم يتجاوز نصف السعر، وزن العبوة 6.25 أو 7 كيلو جرام، بسعر 54.95 ريال بدلاً من 109.95 ريال سعودي. تخفيضات نصف السعر من بنده على الزيوت والأرز اشتري زيت زيتون بكر ممتاز عافية، وزن العبوة 1 لتر، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

متاح زيت نباتي العربي أو دوار الشمس شمس، وزن العبوة 2.9 لتر، للحبة مقابل 31.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

اشتري أرز هندي بسمتي أبيض من أبو كاس، وزن الكيس 5 كيلو، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 45.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة إلحق أقوى عروض هايبر بنده عروض نصف السعر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة Panda - ثقفني كيفية الحصول على تمويل بنك التسليف بدون كفيل 1444 دخول المنصة الوطنية بنك التنمية الاجتماعية

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