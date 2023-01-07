نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية في كل الأقسام تخفيضات تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض بنده السعودية متنوعة وكثيرة، يمكنك من خلالها تحقيق أقصى توفير ممكن؛ حيث تهتم كافة متاجر بنده سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بطرح أكبر قدر من المنتجات المتنوعة بأسعار مميزة تناسب الكثيرين، هذا إلى جانب الخصومات والتخفيضات المستمرة على مدار العام.
عروض بنده السعودية
لدى بنده عدد كبير من السلع الاستهلاكية خاصة المنتجات الغذائية، والتي يزداد الطلب عليها بصورة متزايدة، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:
- يمكنك الحصول على أقوى عرض خبز التوست بالحبوب بحجم 600 جرام العرض على العبوتين بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كما تقدم بنده عرض جبنة كريمة قابلة للدهن بوك 200 جرام العلبة الواحدة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- هذا وإليكم عرض زبادي يوناني المراعي 150 جرام العبوتين بسعر 6.95 ريال سعودي.
- إلى جانب ذلك يوجد العرض الجبار على حليب طويل الأجل المراعي نجوم عدد 18 عبوة بحجم 150 مل الكرتونة الواحدة بسعر 22.95 ريال سعودي.
- كذلك يتم عرض حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2500 جرام العلبة الواحدة بسعر 79.95 ريال سعودي.
متجر بنده السعودية
يمتلك متجر بنده السعودية العديد من الفروع المختلفة داخل حدود المملكة، والتي يمكنها تقديم كافة الخدمات المتاحة إلى كافة المدن السعودية بشكل عام، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:
- تقدم إليكم متاجر بنده أقوى العروض على الزيتون الأخضر المغربي بالفلفل والليمون الكيلو الواحد بسعر 17.95 ريال سعودي.
- كما تطرح منافذ بنده أيضًا عرض المخلل المشكل وكذلك مخلل الزيتون الكيلو الواحد بسعر 12.95 ريال سعودي.
- أما عن أشهر عروض بنده فهي تتمثل في العسل الأسود المصري هابي لاند بحجم 950 جرام العبوة الواحدة بسعر 11.95 ريال سعودي.
- هذا وتعرض بنده السعودية عرض مذهل على الجبنة الرومي تشيزا لاند الكيلو الواحد بسعر 46.95 ريال سعودي.
- إلى جانب ذلك تقدم بنده السعودية عرض خبز البرجر الأبيض بالسمسم اليومي العبوة عدد 6 حبات للكيس الواحد تحصل على العرض بشرائك الكيسان بسعر 5.50 ريال سعودي.
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